  • Новость часаМишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    Освобождены харьковские Грачевка и Сердобино, сумская Малая Рыбица
    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 15:53 • Новости дня

    Оверчук спрогнозировал рекордный товарооборот России и Белоруссии

    Оверчук: Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит 70 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Алексей Оверчук предрек достижение объема взаимной торговли Москвы и Минска исторической отметки в 70 млрд долларов благодаря глубокой экономической интеграции двух стран.

    Власти ожидают значительного увеличения показателей двустороннего экономического сотрудничества к концу текущего года, передает ТАСС. «На заседании Совмина Союзного государства мы не могли не говорить об укреплении торговых связей. В принципе, по нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 млрд долларов», – отметил Оверчук.

    Политик добавил, что такие высокие цифры свидетельствуют о серьезной глубине интеграционных связей. Для сравнения он привел показатели взаимодействия с Китаем, которые составляют порядка 240 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств государств ЕАЭС.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5% за пять месяцев.

    В прошлом году страны практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    1 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

    Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил замминистра Алимов. По его словам, у Москвы много друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и видят в ней реальный противовес западным государствам.

    Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    «У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

    Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.

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    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    @ ALEKSANDR SCHERBAK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию намеренно поставили в положение, в котором она была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

    «Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

    «Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово

    Неправильное хранение стало причиной взрыва газового баллона в Одинцово

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово, при этом включить конфорку мог находившийся внутри домашний питомец, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости». «Сегодня утром в 08:58 в оперативно-дежурную смену главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, дом 13, в Одинцово», – говорится в сообщении.

    Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрывная волна разрушила балкон и остекление на 19-м этаже. Также оказалась повреждена перегородка между квартирой и тамбуром. Открытого горения пожарные не зафиксировали.

    По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал слишком близко к электроплите. Хозяев дома не было, однако внутри находился кот, который мог случайно активировать панель управления. В результате нагрева емкость взорвалась, животное отделалось легким испугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире многоэтажного дома в Одинцово произошел взрыв газового баллона.

    В конце сентября пострадавший при воспламенении газа в Пермском крае ребенок скончался в больнице.

    В августе десять человек получили ранения при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    1 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Грузинские радикалы оскорбили патриархию за встречу с делегацией РПЦ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции публично и в социальных сетях оскорбляют патриархию за встречу с делегацией РПЦ в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они обвиняют ГПЦ в «пророссийских настроениях», в частности, называя патриархию «левым посольством России». В оппозиционной партии «Сначала Грузия» также обвинили ГПЦ якобы в нарушении конкордата, который был заключен между государством и церковью еще в эпоху экс-президента Эдуарда Шеварднадзе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне католикос-патриарх всея Грузии Шио III и делегация Русской православной церкви обсудили отношения между двумя странами на встрече в Тбилиси. Стороны уделили особое внимание ситуации в конфликтных регионах и возможностям для Грузинской православной церкви наладить связь с местными верующими.

    Делегацию РПЦ возглавлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Украинские провокаторы пытались сорвать общение Мирошника с прессой в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Женеве несколько граждан с украинскими флагами попытались помешать общению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника с иностранными журналистами.

    Украинские провокаторы попытались сорвать общение Мирошника с зарубежной прессой в ходе его визита в Женеву, передает РИА «Новости». Брифинг для представителей зарубежных СМИ, базирующихся в швейцарском городе, был организован в постоянном представительстве России при ООН.

    Мероприятие привлекло живое внимание журналистов, десятки представителей прессы прибыли в постпредство. Однако у входа несколько граждан, завернувшись в украинские флаги, пытались агитировать против того, чтобы журналисты общались с российским дипломатом.

    Протестующие указывали на то, что Россия якобы не должна иметь права голоса. Этих людей остановили сотрудники охраны, дежурившие снаружи дипмиссии. Некоторые представители зарубежных СМИ заявили агентству, что считают такое поведение некорректным.

    «Украина постоянно выступает на всех площадках, почему мы не можем выслушать и другую точку зрения?» – сказал один из иностранных журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник запланировал выступление на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    Дипломат представил международным делегациям доказательства преступлений Киева.

    Ранее он назвал события в Буче сфабрикованной провокацией.

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