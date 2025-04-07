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Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах
Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах, защитив торговлю от санкций, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Россия и Белоруссия значительно усилили свои экономические отношения, практически полностью перейдя на финансовые расчеты в национальных валютах, передает ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что более 95% расчетов между странами теперь проводится в рублях и белорусских рублях. Это стало важной мерой для защиты двусторонней торговли и инвестиций от негативного влияния внешних санкций.
На встрече в Москве с новым премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, Мишустин отметил, что несмотря на усиливающиеся санкции, обе страны продолжают успешно развиваться и поддерживать друг друга в экономической сфере. «Мы защищаем нашу торговлю и инвестиции от негативной внешней конъюнктуры», – подчеркнул он.
Кроме того, Мишустин пригласил белорусов принять участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в этом году. Он также напомнил о планах провести совместные празднования в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае, подчеркнув важность этого события для обеих наций.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Более 20 стран подтвердили участие в нем.