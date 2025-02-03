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    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

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    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня

    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»

    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    В России ввели штрафы за продажу детям зажигалок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

    Новый закон расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы. Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров.

    Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.


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    2 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Белоруссия подтвердила намерение Лукашенко посетить Россию

    Администрация главы Белоруссии подтвердила планы Лукашенко совершить первый после переизбрания зарубежный визит в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переизбрания планирует совершить первый зарубежный визит в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

    В день выборов Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что планирует посетить Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Крутой отметил в связи с этим, что «первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России». «Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», – добавил он.

    Он также отметил, что рассматривается возможность посещения позднее и других стран-друзей, по приглашениям которых сейчас идет анализ в министерстве иностранных дел Белоруссии.

    Глава администрации подчеркнул, что в 2025 году международная повестка президента Белоруссии будет насыщенной. «Многих лидеров зарубежных стран мы ждем и в Белоруссии», – добавил он.

    Кроме того, Крутой сообщил о начале подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению Лукашенко к парламенту и народу, где будут обозначены контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Лукашенко победил на выборах президента, набрав более 86% голосов. Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов. Путин поздравил Лукашенко с победой, отметив его высокий политический авторитет.

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кабмин поддержал законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), передает ТАСС.

    В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях, касающихся семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Несообщение этих данных может привести к административному штрафу в размере от одной до 5 тыс. рублей.

    Законопроектом предлагается усилить эти меры, однако конкретный размер новых санкций пока не уточняется. Тем не менее, в отзыве правительства указано, что предложенные изменения требуют доработки, поскольку не в полной мере соответствуют закону «О воинской обязанности и военной службе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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    3 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Кравцова в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле в понедельник состоится встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, где будет обсуждаться выполнение поручений по национальному проекту «Образование».

    Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в открытом режиме, основное внимание будет уделено вопросам просвещения, сообщает ТАСС.

    В ходе встречи министр представит доклад о выполнении поручений главы государства по национальному проекту «Образование». Песков подчеркнул, что это стандартная практика, когда президент выслушивает отчеты министров о реализации важных проектов. Важно отметить, что остальные мероприятия с участием Владимира Путина сегодня будут проходить в закрытом режиме.

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    3 февраля 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин назвал масштаб нацистских преступлений колоссальным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

    Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, который подробно рассказал о проекте «Без срока давности», передает ТАСС. Этот проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

    Министр Кравцов подчеркнул, что проект активно развивается, и указал на важность информирования школьников о новых документах и фактах, которые продолжают вскрываться благодаря раскопкам. Он отметил: «До сих пор идут раскопки: новые документы, факты – мы об этом говорим школьникам и проект этот дальше будем поддерживать».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу президента России Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

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    3 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    Кравцов представил Путину новые учебники по истории для школ и колледжей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

    Кравцов отметил значительное снижение стоимости государственных учебников по сравнению с коммерческими аналогами, передает РИА «Новости».

    «Подготовлены единые учебники по истории для 5–9-х классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», – заявил Кравцов Путину.

    Глава Минпросвещения также подчеркнул улучшение качества образования в России, отметив, что результаты ЕГЭ показывают положительную динамику. «Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тыс. ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году», – уточнил он.

    В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом (РВИО) под редакцией помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.

    В прошлом году в столице представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    3 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Кравцов пригласил Путина на празднование 100-летия «Артека»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр просвещения Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия Международного детского центра «Артек».

    Праздничные мероприятия пройдут 16 июня, и министр выразил надежду на участие президента в этих торжествах, передает ТАСС. Кравцов отметил, что юбилейная дата будет отмечена не только в самом центре, но и по всей России.

    В рамках общенационального празднования в различных городах страны откроются выставки, посвященные истории и достижениям «Артека». В столице запланирован большой концерт. Кроме того, одно из занятий программы «Разговоры о важном» будет посвящено деятельности и значению «Артека».

    Ранее рассекреченное личное дело Юрия Гагарина передали в детский центр «Артек». В 2023 году в «Артеке» открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит.

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    3 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с делегацией ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен проводить встреч с делегацией руководства ХАМАС в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, встреча не планируется», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Напомним, делегация ХАМАС во главе с зампредседателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком намерена обсудить с Россией проблемы гуманитарного кризиса в секторе Газа.

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    3 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин присвоил почетному главе ОКР Смирнову звание Героя Труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Указ о присвоении звания опубликован на портале правовых актов. Смирнов удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. Его вклад в спортивную сферу неоднократно отмечался на высшем уровне.

    Он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год, а 14 февраля он отметит свой 90-летний юбилей.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия, а также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

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    3 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Чат-бот Рособрнадзора стал доступен учителям по всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учителя из всех регионов России теперь могут воспользоваться чат-ботом «Помощник Рособрнадзора», созданным для поддержки и оптимизации их работы через платформу Сферум.

    Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам всех регионов России с начала января 2025 года, сообщает пресс-служба VK. Этот инструмент ранее тестировался в Пензенской и Владимирской областях и подтвердил свою эффективность.

    Чат-бот призван облегчить педагогам решение вопросов, связанных с бюрократической нагрузкой, таких как управление документами и участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы. Сервис работает в смешанном формате: часть вопросов решается автоматически, а сложные запросы передаются региональным экспертам.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что внедрение чат-бота направлено на повышение качества взаимодействия с педагогами и защиту их прав. Он выразил надежду, что новый инструмент станет надежным помощником в работе учителей.

    Руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов подчеркнул, что чат-бот был создан в ответ на запросы педагогического сообщества и уже показал свою надежность в пилотных регионах. Для использования сервиса необходимо зарегистрироваться в Сферуме и подтвердить свой статус учителя. Чат-бот доступен по ссылке на платформе.

    «Сферум регулярно совершенствует сервис, учитывая пожелания педагогического сообщества. Одним из таких запросов была возможность коммуникаций педагогов с представителями Рособрнадзора. Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» был успешно протестирован в двух пилотных регионах и уже подтвердил свою надежность с момента запуска в начале января 2025 года по всей России. Надеемся, что новый инструмент поможет учителям оперативно и удобно получать ответы по всем вопросам, связанным с бюрократической нагрузкой», – сказал Акопов.

    Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное обучение более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

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    3 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины»

    Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины» для военнослужащих и ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Херсонская область запускает программу «Герои Херсонщины», направленную на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

    На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин подчеркнул необходимость местных инициатив, аналогичных проекту «Время героев». Выполняя поручение президента, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о запуске региональной программы «Герои Херсонщины». Она направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

    Сальдо отметил нужду в людях, проявивших на фронте смелость и решительность, которые способны применить свои навыки для мирного строительства. «Нам необходимы такие руководители, которые готовы применить свои навыки и опыт для мирного строительства», – подчеркнул губернатор.

    Программа открыта для участников и ветеранов СВО из Херсонской области и других регионов, защищавших край. Участники получат обучение и будут трудоустроены на государственную гражданскую или муниципальную службу, а также в местные органы управления и организации.

    Сальдо добавил, что планируется расширить программу на семьи участников СВО, подчеркнув важность поддержки героев и их близких. «Херсонская область ценит своих героев и готова создать все условия для их успешной интеграции в мирную жизнь», – заключил губернатор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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