МИД: Киевский режим ведет целенаправленную охоту на российских журналистов

Tекст: Вера Басилая

«Ошалевший от вседозволенности и безнаказанности киевский режим, не скрываясь, ведет настоящую охоту на представителей российского медиасообщества», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что синяя плашка «ПРЕССА» на бронежилетах военкоров стала для украинских военных удобной мишенью. Подобные нападения являются военными преступлениями, однако профильные международные структуры их не критикуют.

Кроме того, имена многих убитых российских корреспондентов вновь проигнорировали в докладе гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2024–2025 годы.

Дипломат добавила, что репрессии Запада против российских СМИ на Украине, в Молдавии и Прибалтике так и не получили должной реакции со стороны УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. Высокопоставленные сотрудники этих организаций закрывают глаза на насилие против отечественных медиаработников и отказываются порицать виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неуклонной деградации ситуации с безопасностью журналистов в мире.

До этого Захарова сообщила о десятках убитых Киевом российских репортеров.

В сентябре Захарова назвала проявлением нового расизма невключение погибших российских журналистов в доклады ЮНЕСКО.