МИД: Ситуация с безопасностью журналистов в мире продолжает деградировать

Захарова заявила о деградации ситуации с безопасностью журналистов в мире

«Приходится констатировать, что реальная ситуация с безопасностью журналистов не только не улучшилась, но и продолжает неуклонно деградировать», – заявила Захарова в комментарии на сайте МИД по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

По ее словам, удручающей приметой времени стала устоявшаяся тенденция к росту количества нападений и убийств сотрудников СМИ в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей.

Захарова отметила, что медийное пространство превратилось в полноценный театр военных действий, где страны Запада пытаются подавить инакомыслие и навязать свою точку зрения. Журналисты делятся на «своих» и «чужих», и к последним применяются противоправные меры, нарушающие нормы международного права.

Она добавила, что репрессивные действия Запада и его протеже на Украине, в Молдавии и Прибалтике против российских СМИ не получили должной реакции со стороны профильных международных организаций, таких как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. Высокопоставленные сотрудники этих организаций демонстрируют неспособность действовать объективно и беспристрастно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проявлением нового расизма невключение погибших российских журналистов в доклады ЮНЕСКО.

В итальянской Тоскане открыли мемориальную доску памяти российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Посол России в ЦАР сообщил о продолжении расследования убийства троих российских журналистов в Центрально-Африканской Республике в 2018 году.