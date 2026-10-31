FT: Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров Европы позвонить Путину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Временно исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну сильным дипломатическим каналом в диалоге с Москвой. «Всем европейским лидерам следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с Россией были открыты от имени всего ЕС», – передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times слова Йотовой.

В воскресенье в Болгарии пройдет второй тур президентских выборов, где Йотова, занявшая пост после отставки Румена Радева, соперничает с бывшим главой центробанка Андреем Гюровым. Либеральный кандидат в свою очередь подчеркнул, что на фоне роста напряженности в Черном море София не может оставаться в стороне, и призвал твердо держаться союзников.

Заявление Йотовой прозвучало после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили украинский кризис и поприветствовали возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Группы двадцати в Атланте отметил, что европейцы пытаются втиснуться в украинское урегулирование. По его словам, возникает вопрос о реальной пользе их участия. Министр напомнил о срыве Минских соглашений и договоренностей 2014 года между Виктором Януковичем и оппозицией, подчеркнув, что нельзя не учитывать испорченную репутацию европейцев как гарантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

Во вторник Песков отметил неучастие Европы в переговорном процессе.