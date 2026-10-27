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Польша приобрела датские радиолокационные системы для борьбы с дронами
Датская компания Weibel поставит радиолокаторы для ПВО Польши на 84 млн евро
Датская компания Weibel Scientific заключила контракт на сумму 84 млн евро с польским оборонным предприятием PIT-Radwar на поставку радиолокационных систем XENTA-M5 для борьбы с беспилотниками.
Датский производитель Weibel Scientific поставит радиолокационные системы XENTA-M5 для польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение с польской оборонной компанией PIT-Radwar стало крупнейшим в истории предприятия, передает ТАСС.
По заявлению разработчика, оборудование способно обнаруживать, отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз, включая низколетящие беспилотники и самолеты. Технику интегрируют в разрабатываемую национальную польскую программу борьбы с дронами SAN.
«С выбором SAN радиолокационная технология Weibel будет играть центральную и решающую роль на оперативном сенсорном уровне и обеспечивать аэрофотосъемку, необходимую для эффективного реагирования», – прокомментировал сделку глава датской компании Петер Рёпке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Бундесвер запланировал закупить аппараты с сеткометами для обороны военных объектов.
В прошлом месяце министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили в Еврокомиссию письмо с просьбой о выделении 500 млн евро на защиту от дронов.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах поставки Словакии системы борьбы с беспилотниками SAN.