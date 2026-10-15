Южная Корея объявила о проведении военных учений «Хогук» с участием США

Ренхап: Южная Корея проведет военные учения «Хогук» с 19 по 30 октября

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Республики Корея с 19 по 30 октября проведут масштабные маневры «Хогук», пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап».

«Эти учения пройдут на земле, на море и в воздухе, что повысит навыки проведения общевойсковых операций и реального боя. Мы обеспечим готовность реагировать на любые угрозы с помощью одновременного проведения учений оперативного командования и обсуждения тактики», – заявили в Комитете начальников штабов.

Учения направлены на укрепление самостоятельного оборонительного потенциала Сеула и включают полевые маневры с компьютерной симуляцией с учетом характера современной войны. К тренировкам будет привлечено примерно столько военных, сколько и в 2025 году, а также примут участие военнослужащие США.

Кроме того, в ходе «Хогук» состоятся две из семи полевых тренировок, которые изначально планировались в рамках совместных маневров Ulchi Freedom Shield, но были отложены из-за решения президента США Дональда Трампа. Оставшиеся части этих маневров пройдут до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Южная Корея, США и Япония начали морские учения Freedom Edge. До этого сокращение маневров Вашингтона и Сеула ускорило формирование новых азиатских альянсов. Соединенные Штаты и Южная Корея приступили к масштабным совместным военным учениям.