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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    20 августа 2026, 09:57 • Новости дня

    Сокращение учений США и Сеула ускорило формирование новых азиатских альянсов

    Politico: Союзники США в Азии задумались о самостоятельной обороне

    Tекст: Мария Иванова

    Решение американского лидера сократить совместные военные учения с Южной Кореей подтолкнуло страны Азиатско-Тихоокеанского региона к пересмотру зависимости от Вашингтона, пишет Politico.

    Действия администрации Дональда Трампа заставили азиатских союзников пересмотреть степень своей зависимости от США в сфере обороны, пишет Politico.

    Страны региона начали искать альтернативные партнерства и увеличивать военные расходы после того, как американский президент объявил о сокращении учений с Сеулом и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    «Ожидайте переориентации на самостоятельность», – заявил один из азиатских дипломатов. По его словам, американские военные технологии остаются лучшими, однако в долгосрочной перспективе страны, имеющие такую возможность, будут инвестировать в самооборону для снижения зависимости от Вашингтона.

    Решение по Южной Корее вызвало обеспокоенность во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется тем, что США отправили единственный базирующийся в Азии авианосец на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном. На этом фоне азиатские страны рассматривают возможность инвестиций в системы ПВО, укрепление военных объектов и расширение сотрудничества с европейскими государствами и Австралией.

    В долгосрочной перспективе Япония и Южная Корея могут задуматься о создании собственных ядерных арсеналов. Тем временем Пекин может использовать сложившуюся ситуацию: глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Сеул, вероятно, предложит южнокорейскому руководству стратегию обороны, менее зависимую от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

    Американская сторона заранее не проинформировала Сеул о планах досрочного завершения маневров.

    Американский лидер запланировал осеннюю встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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    20 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области

    Новейший самолет радиоэлектронной борьбы США заметили у границ Калининграда

    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области
    @ Public Domain

    Tекст: Мария Иванова

    Редкий американский спецборт EA-37B впервые приблизился к российскому эксклаву, почти два часа курсируя в небе над Польшей в рамках масштабной разведывательной операции.

    Воздушное судно действовало в составе крупной авиагруппировки НАТО, передает издание TWZ.

    «18 августа альянс развернул над Балтийским морем специализированный комплекс разведки. Операция включала редкий самолет EA-37B Compass Call II, переброшенный из Греции в Польшу», – заявил польский военный чиновник.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл пояснил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо оборонительный характер и контролируется американской стороной. В маневрах также участвовали истребители США и Норвегии, польские сухопутные войска и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

    Появление EA-37B у границ российского анклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Полеты западной авиации проходят на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о возможных проверках готовности альянса. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полет над акваторией Рижского залива.

    В начале июля разведывательный борт Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил несколько кругов у границ Калининградской области.

    В мае к рубежам этого российского региона подошли сразу три самолета-разведчика Североатлантического альянса.

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    19 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО

    Российские силовики сообщили об уничтожении 20 бразильских наемников ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные уничтожили 20 граждан Бразилии, воевавших на стороне украинской армии на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

    Российские силовые структуры подтвердили ТАСС ликвидацию 20 бразильских наемников Вооруженных сил Украины на разных участках фронта в зоне спецоперации.

    «Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – сообщил собеседник агентства.

    По данным источника, большая часть уничтоженных боевиков была завербована через социальные сети. После установления контакта они прибывали в Колумбию, где подписывали контракты на службу в украинских вооруженных силах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной группа латиноамериканских наемников самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    В марте российские военнослужащие уничтожили трех бразильских боевиков на рубцовском направлении. Между тем, офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу оценил общие потери своих соотечественников в рядах ВСУ в 60–70 человек.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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    19 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.

    Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

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    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

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    20 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Российские силовики допустили наличие у ВСУ запаса ракет для Patriot

    Российские силовики допустили запас ракет для Patriot у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов для зенитных комплексов Patriot, однако сохраняет небольшой резерв для поражения стратегически важных целей, рассказали в российских силовых структурах.

    «Честно говоря, у ВСУ все достаточно плохо с ракетами для Patriot. Они же ожидали, что Трамп им их даст. А ближневосточный кризис показал американцам, что, оказывается, это вещь достаточно дорогая и им самим нужно. Я думаю, что у них все-таки запасы есть, ну, наверное, берегут на какие-то суперстратегические цели», – заявил источник ТАСС.

    Ситуация усугубляется глобальным дефицитом ракет-перехватчиков. США производят не более 700 единиц в год, и аналогичное количество уже было израсходовано американскими военными на Ближнем Востоке для отражения атак Ирана.

    «В общем, положение действительно плохое, но, скорее всего, ракеты они придерживают для жирненьких целей, я бы так сказал», –  добавил информатор.

    Он уточнил, что состояние украинской авиации оценивается как критическое. Парк боевых самолетов, насчитывавший около 250 машин до начала спецоперации, практически исчерпан.

    «В последнее время [ВС РФ] сбивают Су-27, МиГ-29. Поэтому, получается, что раздали все вот эти наши бывшие страны [Варшавского договора], кому мы в свое время поставляли», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков.

    Владимир Зеленский попросил у президента США экстренный зимний пакет из 300 таких снарядов.

    Экс-глава Минобороны Польши Блащак исключил передачу ракет Patriot на Украину.

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    19 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    ВС России ликвидировали два укрытия ВСУ в Донбассе

    Российская артиллерия уничтожила два укрытия ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации украинских войск вместе с личным составом в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

    Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили укрытия противника в ходе разведки. Об успешном поражении целей в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «После выявления местонахождения цели было передано расчету 130-мм орудия М-46. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен», – заявили в военном ведомстве.

    Второй пункт временной дислокации украинских военнослужащих был успешно ликвидирован огнем расчета 152-мм орудия 2А65.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об активных боестолкновениях в этом населенном пункте. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках противника сдержать наступление с помощью авиации.

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    20 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных неминуемой гибелью

    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных смертью

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленный украинский военнослужащий Юрий Немченко рассказал подробности обучения новобранцев, которых командиры открыто готовят к неминуемой гибели на передовой.

    Попавший в плен боевик ВСУ отметил крайне суровые условия содержания прибывших в январе новобранцев. Территория палаточного лагеря оказалась обнесена колючей проволокой, напоминая настоящую тюрьму, передает РИА «Новости».

    Обучение солдат проходило по распечатанным из интернета материалам. При этом командиры оказывали на людей тяжелое психологическое давление.

    «Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – сказал пленный.

    Киевские власти из-за острой нехватки личного состава на фронте требуют больше людей от сотрудников военкоматов, которые регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о насильственной мобилизации с диагнозами ВИЧ и гепатит. Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого. Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных.

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    19 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Системы ПВО за день сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно отражали массированные атаки ВСУ, уничтожив почти 440 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, атаки отражены в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 598 вражеских дронов над 20 регионами страны. Днем ранее специалисты уничтожили 553 аппарата над 19 российскими субъектами и акваториями Черного и Азовского морей.

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    20 августа 2026, 04:22 • Новости дня
    Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки

    Марочко: Подконтрольные Киеву города стали призраками

    Tекст: Катерина Туманова

    Подконтрольные украинской армии населенные пункты Донецкой Народной Республики опустели из-за массового переоборудования гражданских объектов для военных нужд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Славянск, Краматорск, Дружковка, по моей информации, сейчас уже полностью превратились в населенные пункты - призраки», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что размещение военных на гражданских объектах нарушает международное гуманитарное право.

    «Украинские боевики целиком и полностью сейчас переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях», – уточнил он.

    Славянско-Краматорская агломерация выступает одним из главных логистических центров ВСУ. Здесь проходят основные автомобильные и железнодорожные маршруты снабжения противника в Донбассе.

    До этого Марочко сообщал о критической гуманитарной ситуации в Дружковке, где  практически не осталось мирных жителей, поэтому боевики ВСУ занялись мародерством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

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    20 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Ростех: «Торнадо-С» и «Сарма» экономят ракеты благодаря высокой точности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Сарма» способны точечно поражать цели за счет ввода индивидуального полетного задания для каждого снаряда, минимизируя расход боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    «В «Торнадо-С» предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого управляемого снаряда. Она обеспечивается бортовой автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этому машина может поражать точечные цели», – пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Мощность боевой части ракет вкупе с высокой точностью позволяет уничтожать даже глубоко спрятанные и защищенные объекты противника на значительном удалении.

    Аналогичными характеристиками обладает и новейшая колесная система «Сарма», которая с 2025 года уже поступает в войска.

    «Торнадо-С» предназначен для ударов по технике, скоплениям живой силы, средствам ПВО и командным пунктам. Облегченная версия «Сарма» весит почти в два раза меньше благодаря четырехосному шасси КАМАЗ, при этом сохраняя калибр 300 миллиметров и дальность стрельбы свыше 100 километров.

    Ране системы «Торнадо-С» поразили опорные пункты противника на Добропольском направлении.

    Зимой госкорпорация анонсировала дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее разработчики отмечали способность управляемых снарядов данного комплекса эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны.

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    Цифровой рубль станет реальным с 1 сентября. Что смогут сделать с новым видом денег простые россияне на бытовом уровне, и для чего он не будет предназначен? С чем столкнутся бизнес и коммерческие банки, которых могут лишить части клиентских денег? И зачем цифровой рубль государству? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

    Поселковые ассенизаторы избили члена-корреспондента Российской академии наук, руководителя крупного селекционного института Никиту Зезина. Через полторы недели ученый скончался. Степень вины подозреваемых предстоит выяснить следствию и суду. Уже сейчас, однако, можно утверждать, что «дело Зезина», судя по общественной реакции на него, мало кого оставило равнодушным. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД с новыми подробностями трагедии в Екатеринбурге. Подробности

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    По Зеленскому в Киеве нанесли двойной удар

    Вечером во вторник уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров публично заявил о системном кризисе власти Владимира Зеленского и призвал провести выборы. Утром следующего дня НАБУ и САП объявили об операции «Форрест Гамп» по разоблачению преступной группировки с участием чиновников офиса президента. Эксперты считают, что эти события могут быть звеньями одной цепи. Кто и зачем пытается изменить расстановку сил в Киеве? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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