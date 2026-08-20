Сокращение учений США и Сеула ускорило формирование новых азиатских альянсов

Politico: Союзники США в Азии задумались о самостоятельной обороне

Tекст: Мария Иванова

Действия администрации Дональда Трампа заставили азиатских союзников пересмотреть степень своей зависимости от США в сфере обороны, пишет Politico.

Страны региона начали искать альтернативные партнерства и увеличивать военные расходы после того, как американский президент объявил о сокращении учений с Сеулом и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Ожидайте переориентации на самостоятельность», – заявил один из азиатских дипломатов. По его словам, американские военные технологии остаются лучшими, однако в долгосрочной перспективе страны, имеющие такую возможность, будут инвестировать в самооборону для снижения зависимости от Вашингтона.

Решение по Южной Корее вызвало обеспокоенность во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется тем, что США отправили единственный базирующийся в Азии авианосец на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном. На этом фоне азиатские страны рассматривают возможность инвестиций в системы ПВО, укрепление военных объектов и расширение сотрудничества с европейскими государствами и Австралией.

В долгосрочной перспективе Япония и Южная Корея могут задуматься о создании собственных ядерных арсеналов. Тем временем Пекин может использовать сложившуюся ситуацию: глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Сеул, вероятно, предложит южнокорейскому руководству стратегию обороны, менее зависимую от США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

Американская сторона заранее не проинформировала Сеул о планах досрочного завершения маневров.

Американский лидер запланировал осеннюю встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.