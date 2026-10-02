  • Новость часаПутин назвал главную цель учений «Центр-2026»
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    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня

    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72 в Челябинской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    1 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин пошутил о встретившемся ему в Приморье тигре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал свою встречу с тигром в Приморском крае, отметив, что животное, вероятно, было предупреждено об отсутствии угрозы.

    На пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что много лет занимается спасением популяции тигров и был инициатором Тигриного саммита в Петербурге. Вспоминая недавнюю встречу с животным в тайге на Дальнем Востоке, он пошутил: «Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком – знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет», передает ТАСС.

    Модератор сессии заметил, что у кошек виляние хвостом не всегда означает позитивную реакцию. Путин ответил на это с улыбкой: «Я спрошу в следующий раз!».

    О своей встрече с тигром в Приморском крае президент ранее рассказывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда животное вышло из леса и без опаски шло перед автомобилем.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру. Тогда было опубликовано видео встречи президента с животным.

    Летом российский лидер отметил мировой интерес к восстановлению популяции тигров.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

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    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    1 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин объяснил готовность к переговорам по Украине «верой в будущее»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

    Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах, передает РИА «Новости».

    Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать», – ответил с долей иронии российский лидер. – «В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее».

    Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение.

    Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал экс-премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

    Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

    При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Япония задумалась о введении новых санкций против России

    «Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России

    Япония задумалась о введении новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».

    Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».

    В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    1 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин: Противник ошибся, настаивать на ошибке может только идиот

    Tекст: Антон Антонов

    Противник просчитался в ставке на удары по России, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он добавил, что настаивать на ошибке может только идиот.

    Комментируя удары по домам членов избирательных комиссий, Путин заявил: «[Противник ожидал, что наше общество развалится], но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах».

    Путин подчеркнул, что попытки развалить российское общество и экономику не удались, отметив, что противники не ожидали такой консолидации и мужества граждан, а также стабильности финансовой системы и экономики России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

    В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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    1 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал предпочтительным прекращение боевых действий на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин назвал предпочтительным сценарием прекращение боевых действий на Украине при условии согласия Киева на приемлемые для Москвы требования.

    Глава государства выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение конфликта возможно при согласии Киева на выдвинутые Москвой условия.

    «Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон и выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающейся и русского языка, и других», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Ранее Путин заявил, что российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики.

    Летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

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    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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