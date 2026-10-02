Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72 в Челябинской области

Путин пошутил о встретившемся ему в Приморье тигре

Tекст: Вера Басилая

На пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что много лет занимается спасением популяции тигров и был инициатором Тигриного саммита в Петербурге. Вспоминая недавнюю встречу с животным в тайге на Дальнем Востоке, он пошутил: «Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком – знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет», передает ТАСС.

Модератор сессии заметил, что у кошек виляние хвостом не всегда означает позитивную реакцию. Путин ответил на это с улыбкой: «Я спрошу в следующий раз!».

О своей встрече с тигром в Приморском крае президент ранее рассказывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда животное вышло из леса и без опаски шло перед автомобилем.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру. Тогда было опубликовано видео встречи президента с животным.

Летом российский лидер отметил мировой интерес к восстановлению популяции тигров.