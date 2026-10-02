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Латвия пресекла 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией
Глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что с начала года пограничники предотвратили почти 12 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в республику с территории Белоруссии.
«Параллельно с работами по восстановлению забора пограничники продолжают предотвращать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть в нашу страну. В общей сложности в этом году предотвращено 11 699 попыток проникновения в страну», – написал Домбрава в соцсетях, передает РИА «Новости».
В пятницу глава МВД посетил границу, где возмутился медленными темпами восстановления заграждения, пострадавшего в августе от урагана. По данным Государственной пограничной службы Латвии, забор был поврежден в 124 местах. Домбрава добавил, что министерство уже договорилось с правительством о выделении средств на ремонт.
Ранее власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО.
В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии