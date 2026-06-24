  • Новость часаПушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
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    Лавров решил достучаться до европейцев через их историческую травму
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    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
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    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
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    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
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    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 22:16 • Новости дня

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»

    Стармер призвал к созданию более европейского НАТО на предстоящем саммите

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал создания «более европейского НАТО» на предстоящем саммите альянса в июле.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с инициативой трансформировать Североатлантический альянс, передает РИА «Новости». Выступая в Берлине по итогам встречи группы Е5, политик подчеркнул важность предстоящих переговоров.

    «Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении», – сказал Стармер.

    Стармер отметил необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами при одновременном усилении позиций европейских стран. По его словам, современным армиям требуется превосходить противника в инновациях, что требует сдвига в промышленном взаимодействии государств.

    Очередной саммит организации пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Глава правительства добавил, что на встрече лидеры стран планируют обсудить дальнейшее санкционное давление на Россию.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку военной структуры организации.



    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

    Комментарии (32)
    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    22 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    @ Vincent Jannink/ANP/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия наблюдает военные приготовления НАТО и ЕС, всё более напоминающие немецкий план «Барбаросса», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС. Между ними с военной точки зрения разница уже небольшая с точки зрения агрессивных устремлений против России.

    Их главная задача добиться стратегического поражения России, напомнил он.

    «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – заявил дипломат «Известиям».

    Замглавы МИД добавил, что неонацизм поднимает голову и внешнеполитическое ведомство привлекает внимание ко всем фактам проявления неонацизма на международных площадках.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году. Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией. В мае в Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году.

    При этом Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков.


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    22 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление политик сделал во время официального выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.

    «Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», – сообщил Стармер.

    Ранее Кир Стармер потерял поддержку большинства депутатов Лейбористской партии.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на специальных выборах в парламент.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    23 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии

    Кобахидзе: Карма вернулась к Стармеру

    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Слезная» отставка с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала «кармой» за антигрузинские санкции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что правительство Великобритании в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложило санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».

    «Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «это к».

    «Позор Великобритании, которая традиционно считалась родиной прав человека и которая решила закрыть грузинские телекомпании, совершила нападение на свободные СМИ в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии.

    «Это и личный позор Кира Стармера», – отметил он.

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    23 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами

    Digital Psychiatry описал механизм формирования «ИИ-бреда» у пользователей чат-ботов

    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Исследователи из Великобритании предложили новую теоретическую модель, объясняющую, каким образом взаимодействие с чат-ботами на базе искусственного интеллекта может способствовать формированию и усилению бредовых убеждений у некоторых пользователей.

    Авторы статьи назвали предложенный механизм развития уверенности в бредовых убеждениях «спиралью усиления» (amplification spiral), пишет научный журнал NPP–Digital Psychiatry and Neuroscience. Согласно гипотезе, развитию подобных состояний могут способствовать три особенности современных ИИ-систем: склонность подстраиваться под стиль общения пользователя, способность генерировать глубоко персонализированный контент и тенденция соглашаться с собеседником, не подвергая его утверждения критической проверке.

    Исследователи считают, что ключевое отличие ИИ от прежних технологий заключается в переходе от пассивной роли к интерактивной: чат-бот не просто появляется в системе бредовых убеждений, а может участвовать в их развитии в ходе многократных персонализированных бесед. В статье отмечается, что генеративный искусственный интеллект все чаще используется людьми как собеседник, источник поддержки или инструмент для саморефлексии.

    При этом к чат-ботам нередко обращаются пользователи, переживающие психологический кризис или испытывающие серьезные психические трудности. Авторы напоминают о ряде ранее описанных случаев, когда чат-боты поддерживали ошибочные убеждения пользователей, подтверждали подозрения о слежке, советовали отказаться от медикаментов или ограничить контакты с близкими.

    Особое внимание в работе уделяется феномену «угодливости» искусственного интеллекта. Речь идет о склонности языковых моделей соглашаться с пользователем и подкреплять его взгляды даже в ущерб фактической точности. По мнению авторов, такая особенность может усиливать уверенность человека в ошибочных убеждениях и создавать своеобразную «эхо-камеру», лишенную внешней проверки реальности.

    Ученые отмечают, что риск касается лишь небольшой части пользователей. Однако в абсолютных цифрах это весьма большое количество людей. Так, компания OpenAI сообщала, что у 0,07% активных пользователей наблюдаются признаки, «связанные с психическим здоровьем, включая психоз или манию». При общей аудитории более 800 млн пользователей в неделю это может означать, что около полумиллиона человек с признаками подобных состояний взаимодействуют с ИИ.

    Согласно приведенным в исследовании данным, случаи серьезного искажения восприятия реальности встречаются менее чем в одной из тысячи бесед. Тем не менее, на фоне сотен миллионов пользователей ИИ-сервисов даже столь редкие эпизоды могут представлять заметную проблему для общественного здоровья.

    Авторы подчеркивают, что предложенная модель пока остается гипотезой и требует дальнейшей проверки в клинических исследованиях и анализе реальных случаев. Они призвали специалистов по психическому здоровью учитывать интенсивность использования чат-ботов при работе с пациентами, сообщающими о необычных убеждениях или первых эпизодах психоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи связали длительное использование чат-ботов с развитием бредовых состояний. Родственники пострадавших пользователей подали судебные иски против компании OpenAI из-за разрушения психики близких. Специалисты объяснили этот феномен склонностью искусственного интеллекта подстраиваться под собеседника.

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    22 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    Партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку по примеру премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.

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    22 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов

    Стармер заявил о старте выборов нового лидера лейбористов 9 июля

    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о сроках избрания своего преемника, передает РИА «Новости». Ранее политик принял решение покинуть пост руководителя Лейбористской партии.

    Он обратился к национальному исполкому Лейбористской партии с просьбой установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента…

    «Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре», – подчеркнул Стармер.

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Глава британского правительства подготовил план передачи власти новому лидеру осенью.

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм решил побороться за пост руководителя Лейбористской партии.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

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