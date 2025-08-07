В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Премьер Британии Стармер: Задержаны первые нелегалы в Ла-Манше
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о первых задержаниях нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш в рамках нового франко-британского соглашения.
Первые задержания мигрантов, пересекавших Ла-Манш на надувных лодках, произошли в рамках пилотного проекта между Британией и Францией, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Стармера.
Он написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы задержали первых нелегальных мигрантов в рамках нашей новой сделки перед тем, как они будут возвращены во Францию. Никаких ухищрений, просто результаты. Если вы нарушаете закон при въезде в страну, то вас отправят назад».
По условиям соглашения, вступившего в силу на этой неделе, Британия возвращает нелегальных мигрантов во Францию, а Париж передает Лондону мигрантов, имеющих право на проживание в королевстве, чтобы разрушить бизнес по нелегальной миграции.
Консервативная партия Британии выступила против инициативы, указывая на ограниченные масштабы – по условиям договора страна может депортировать не более 50 человек в неделю при среднем еженедельном притоке более 1 тыс. мигрантов. Также оппозиция раскритиковала длительность процедуры возврата, которая может занять до трех месяцев, а все расходы возложены на Британию. Проблема нелегальной миграции обострилась в стране после Brexit: с 2018 года в Британию по Ла-Маншу прибыли более 170 тыс. нелегалов. Лейбористское правительство обещало активизировать взаимодействие с государствами ЕС для сдерживания потока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северной Ирландии была сожжена лодка с надписью «мигранты» на костре, инсталляцию организаторы назвали «художественным протестом» против нелегалов. Напомним, поток мигрантов через Ла-Манш достиг максимального значения в 2025 году, когда за сутки границу пересекли более 1 тыс. человек.