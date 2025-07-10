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    По материалам всей истории преследования канонической православной Церкви на Украине и ее предстоятеля, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 12:07 • Новости дня

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

    Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

    Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

    Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

    Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

    Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

    Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

    Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

    Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

    В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

    Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

    Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    9 июля 2025, 18:43 • Новости дня
    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию

    Глава Уральской торговой палаты завил о прибытию миллиона индийских рабочих в Россию

    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию
    @ David Talukdar/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение этого года на предприятия металлургии и машиностроения России планируют привлечь около 1 млн рабочих из Индии по межгосударственной договоренности.

    Ожидается, что в Россию прибудет до 1 млн трудовых мигрантов из Индии, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Ura.ru. Он сослался на заявление посла Индии в России. Среди регионов, куда будут направлены иностранные специалисты, указана Свердловская область.

    По словам Беседина, нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях региона будет восполняться за счет привлечения мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. В нынешнем году заключена договоренность о поставке порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников, которые направятся в Свердловскую область.

    Глава УТПП отметил, что промышленным предприятиям региона необходимы квалифицированные сотрудники из-за планируемого увеличения производства. Он подчеркнул, что трудоустройство такого количества мигрантов, в первую очередь для металлургических и машиностроительных предприятий, станет значимой и сложной задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступил законопроект о выдворении мигрантов из России за мелкое хулиганство. Иностранцы в эксперименте по регистрации через приложение в столице будут сниматься с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    8 июля 2025, 18:58 • Новости дня
    В России зафиксирован рост числа совершенных мигрантами половых посягательств
    В России зафиксирован рост числа совершенных мигрантами половых посягательств
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет сообщил о 18 873 преступлениях, совершенных иностранцами за пять месяцев, что на 10% больше, чем годом ранее. Среди них отмечен рост числа половых посягательств.

    За пять месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% и достигло 18 873 инцидентов, передает «Интерфакс». Удельный вес преступности мигрантов среди всех преступлений по стране увеличился с 4,3% до 5%.

    Следственный комитет отметил рост числа особо тяжких преступлений приезжих – с 3 878 до 6 000, что составляет увеличение на 57%. Также на 22% выросло количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Всего почти 12,5 тысяч иностранцев нарушили уголовное законодательство России с начала года.

    СКР добавил, что увеличилось и количество уголовных дел против чиновников, связанных с нарушениями миграционного учета. Таких дел стало на 21% больше, в суд направили 97 материалов по преступлениям сотрудников органов внутренних дел в миграционной сфере. К ответственности привлекли 120 человек, среди которых более 80 сотрудников миграционных подразделений.

    В ведомстве сообщили, что по представлениям следователей к дисциплинарной ответственности привлекли 123 сотрудника органов внутренних дел, 82 из них работают в миграционных подразделениях. На совещании председатель СКР Александр Бастрыкин заявил: «Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». Он также подчеркнул значимость сотрудничества с исполнительной, законодательной властью и другими правоохранительными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

    Следственный комитет инициировал проверку работы кафе мигрантов в Новосибирске после сообщений о нарушениях санитарных норм и нелегальных расчетах. Иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в Москве, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

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    8 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет
    Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2023 году количество французов за чертой бедности выросло почти на 650 тыс. человек, достигнув 9,8 миллиона граждан.

    Доля населения Франции, живущего за чертой бедности, достигла 15,4% в 2023 году, передает Национальный институт статистики Франции (Insee).

    «Показатель сильно вырос по сравнению с 2022 годом <...> и достиг самого высокого показателя с 1996 года, когда начали вести эту статистику», – приводит РИА «Новости» выдержку из отчета института.

    За чертой бедности оказались 9,8 миллиона французов, а порог бедности был установлен на уровне 1288 евро в месяц на человека, что составляет 60% от медианного дохода.

    Рост числа бедных по сравнению с 2022 годом составил почти 650 тысяч человек. Особенно заметно увеличение бедности среди неполных семей: 34,3% таких домохозяйств оказались за чертой бедности в 2023 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, при этом уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года.

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    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

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    8 июля 2025, 08:18 • Новости дня
    СК начал проверку кафе мигрантов в Новосибирске после жалоб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет инициировал проверку работы кафе, открытого мигрантами в Новосибирске, после сообщений о нарушениях санитарных норм и использовании нелегальных расчетов.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о небезопасных услугах в кафе, открытом мигрантами в Новосибирске, передает РИА «Новости».

    По сообщениям СМИ, в заведении продавали продукты с нарушением санитарных норм и не использовали банковские терминалы, требуя перевода денег на счет.

    В информационном центре СК уточнили, что Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгаеву предоставить доклад о ходе и итогах проверки. Процессуальная проверка теперь находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

    Следственное управление СК о Новосибирской области уже начало необходимые проверки по изложенным в СМИ фактам. Специалисты изучат обстоятельства оказания услуг, а также соблюдение санитарных и финансовых требований в кафе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура оспорила приговор мигрантам по делу об изнасиловании девушки во Владивостоке. Суд в Москве приговорил троих мигрантов, напавших на журналистку телеканала «Матч ТВ», к заключению на сроки от четырех до девяти лет в колонии общего режима. В Саратове студента-иностранца обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.

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    10 июля 2025, 00:51 • Новости дня
    Дуров получил возможность покинуть Францию

    Tекст: Антон Антонов

    С 10 июля в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции смягчают условия судебного контроля, ему разрешается выехать в ОАЭ на две недели.

    Дуров сможет покидать Францию для поездок в Дубай, где проживают его родственники и работают офисы Telegram. Дуров обязан заранее уведомлять следственного судью о выезде. Разрешение распространяется только на поездки в ОАЭ, другие направления остаются под ограничениями, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль.

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    9 июля 2025, 05:56 • Новости дня
    Макрон велел главе разведки Франции поддерживать связь с Нарышкиным

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон велел поддерживать связь с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

    «Президент республики хотел, чтобы я сохранял этот канал», – приводит слова Лернера ТАСС со ссылкой на LCI.

    По словам Лернера, даже в периоды, когда «дипломатические каналы были закрыты», у него оставалась возможность неоднократно общаться с Нарышкиным. Последний разговор между ними, по его словам, состоялся недавно.

    Начальник DGSE также подчеркнул, что контакты между спецслужбами Франции и России никогда не прекращались. Макрон придает особое значение такому сотрудничеству, включая совместную борьбу с терроризмом.

    Лернер пояснил, что обмен информацией по вопросам противодействия исламистскому терроризму является постоянным и важным направлением работы. Это сотрудничество – «необходимость, негласное правило».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и французский лидер провели телефонный разговор 1 июля. До этого лидеры России и Франции контактировали в сентябре 2022 года.

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    7 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россиянка Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за 20 лет
    Россиянка Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за 20 лет
    @ John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская 18-летняя теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, одолев соперницу из США Эмму Наварро, столь молодая участница 1/4 финала в турнире была замечена 20 лет назад, ею была Мария Шарапова.

    Матч за выход в четвертьфинал длился 1 час 15 минут и завершился победой Андреевой (7-й номер посева) над американкой Наварро (10) со счетом 6:2, 6:3, передает ТАСС.

    Россиянка не сразу осознала свою победу и какое-то время готовилась продолжать игру, когда заметила, что соперница ждет ее у сетки, чтобы пожать руку.

    Андреева стала третьей теннисисткой из России, которая пробилась в четвертьфинал Уимблдона. С ней там сыграют Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

    Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд в этом году составляет 53,5 млн фунтов стерлингов (72,8 млн долларов).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять теннисисток и двое теннисистов из России прошли в третий круг Уимблдона.


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    8 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Депутат французского парламента Оливье Марлекс найден мертвым в своем доме

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокурор города Шартра Фредерик Шевалье сообщил о начале расследования с целью выяснить причины смерти депутата, на данном этапе приоритетная версия – самоубийство.

    По словам Фредерика Шевалье, причастность третьих лиц к смерти Оливье Марлекса  можно исключить. Он уточнил, что на текущем этапе расследования приоритетная версия – самоубийство. Вскрытие проведут в среду утром в Руане, приводит его слова France Info.

    По данным источника портала, никаких записей, которые могли бы представлять интерес для расследования, обнаружено не было. Полиция изъяла телефон и компьютеры, их оперативно проанализируют, чтобы отследить последние разговоры и переписки погибшего.

    Премьер-министр Франсуа Байру выразил «изумление» и «безмерную печаль» от сообщения про гибель Марлекса.

    «Мы никогда не осознаем хрупкости людей», – добавил он.

    Как сообщала полиция, тело 54-летнего депутата было обнаружено в его доме. Иных подробностей не приводится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

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    8 июля 2025, 13:58 • Новости дня
    Посольство России назвало нелегитимными санкции Британии против РХБЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В посольстве России в Британии назвали новые санкции Лондона против командования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России бессмысленными и нелегитимными.

    «Введение Лондоном бессмысленных ограничений против руководства российских войск РХБЗ – мера столь же саморазоблачительная, сколь и тщетная. Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», – говорится в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.

    Диппредставительство также назвало действия Лондона «озлобленными выпадами», отметив, что они лишь подтверждают успешность работы российских специалистов по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима.

    В посольстве заявили, что российские военные раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада как в контексте спецоперации на Украине, так и в других резонансных случаях – от инцидентов с «новичком» до провокаций в Сирии.

    Ранее власти Британии расширили санкционный список, добавив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

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