Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

Tекст: Дарья Григоренко

Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.