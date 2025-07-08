NYT: Президент Франции совершит первый официальный визит в Британию после Brexit

Tекст: Валерия Городецкая

Также мероприятие стало первой встречей глав двух государств после возвращения Дональда Трампа к власти в США, пишет NYT.

Отмечается, что оба лидера столкнулись с внутренними трудностями: Макрон и Стармер ранее подверглись критике на родине и столкнулись с политическими неудачами.

По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами. В числе инициатив рассматривается соглашение по принципу «один въезд – один выезд», предусматривающее возвращение нелегальных мигрантов из Британии во Францию при условии, что Британия примет равное количество обработанных заявлений о предоставлении убежища.

В то же время стороны подтвердили намерение усилить сотрудничество по вопросам украинского конфликта. Макрон и Стармер посетят военную базу в северо-западном Лондоне для обсуждения дальнейших шагов европейской коалиции, созданной в марте для поддержки Украины. В ходе визита также планируется обсуждение ядерного сдерживания и возможного расширения французского «ядерного зонтика» на новые европейские страны.

Отмечается, что значительных решений по украинскому вопросу и миграции ждать не стоит из-за сложной международной ситуации. Однако даже ограниченные договоренности покажут готовность двух ядерных держав Европы к сближению после длительной паузы, вызванной Brexit и разногласиями с администрацией США.

В рамках визита Макрон встретится с королем Карлом III и примет участие в официальном банкете в Виндзорском замке. После церемониальных мероприятий Макрон и Стармер проведут переговоры по ключевым вопросам, включая борьбу с деятельностью преступных группировок, занимающихся перевозкой мигрантов через Ла-Манш.

Издание Politico писало, что Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине.