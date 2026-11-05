МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.

В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.

В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.