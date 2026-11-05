Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
Не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации против роста цен, сообщает МВД страны, сообщает телеканал CNEWS со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.
Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.
В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.
В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.
В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.