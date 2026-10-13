МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

Tекст: Ольга Иванова

Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.