В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Макроны подали новый иск против назвавшей Брижит мужчиной журналистки
Макроны обвинили американскую журналистку Кэндис Оуэнс в клевете
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс, заявившей, что первая леди родилась мужчиной.
Иск подан в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября, пишет газета Parisien. В документе более чем на 400 страниц содержится около 88 эпизодов предполагаемой клеветы, передает РИА «Новости».
По версии четы Макрон, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила свои заявления, а «усилила распространение лжи». Журналистка неоднократно заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.
Супруги добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Адвокат Том Клэр заявил, что Макроны готовы приехать в США на заседание и предоставить фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре умерла французская журналистка Наташа Рей, инициировавшая расследование о гендерной принадлежности Брижит Макрон.
В мае жители Франции получили условные сроки за внесение данных о супруге президента под мужским именем в налоговую декларацию.
В январе парижский суд осудил десять человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере первой леди.