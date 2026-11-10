В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Иран опроверг информацию о переговорах с США в Катаре
Секретарь Совбеза Ирана Резаи опроверг заявления США о переговорах в Катаре
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран в настоящее время не ведет никаких переговоров с Вашингтоном.
«Подтверждаю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами», – заявил Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen. По его словам, заявления США о продолжении переговоров и проведении встречи в Катаре являются ложью, пишет ТАСС.
Резаи считает, что американская сторона делает такие заявления для снижения экономического давления и цен на нефть.
Он добавил, что Иран выдвинул США семь условий, но до сих пор не получил от них четкого ответа.
«Мы попросили американцев дать четкий и ясный ответ на наши условия, но они до сих пор этого не сделали. Возможно, они дадут этот ответ в будущем», – сказал секретарь Совбеза Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи назвал выполнение семи условий Ирана необходимым для открытия Ормузского пролива.
В конце октября он сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном.
В сентябре Иран уведомил Вашингтон об обязательных условиях для начала диалога.