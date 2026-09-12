Нефтепровод в Саудовской Аравии повредила атака беспилотников из Ирака

Tекст: Антон Антонов

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападения на нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», – отметило ведомство.

Саудовская Аравия не стала наносить ответные удары по Ираку, откликнувшись на просьбу Багдада провести собственное расследование инцидента, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара и установить, кто именно запустил дроны с иракской территории.

В Багдаде выразили признательность Эр-Рияду за решение позволить Ираку самостоятельно урегулировать ситуацию. Иракские власти подчеркнули, что не позволят использовать территорию страны для атак на соседние государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

Ранее на юге королевства уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий.