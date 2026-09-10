В наше перенасыщенное информацией время человека трудно чем-то удивить. Но на днях Сети это удалось.

«В Элисте отмечают 80 лет явления Христа», – прочёл я. Подумал: да не, не может быть. 1946 год? Калмыкия? Христос?!?

Перечитал. Всё верно. 1946 год. Калмыкия. Христос. Как, вообще, эти слова и цифры могут стоять рядом?

Год с небольшим, как закончилась Великая Отечественная. Три года, как завершилась Сталинградская битва – от Элисты до Волгограда по прямой 270 км, и вся эта территория была зоной ожесточённых боёв, а Калмыкия – под оккупацией немцев. Собственно, никакой Калмыкии не существует – Калмыцкая АССР ликвидирована в 1943 году, а большая часть калмыков – выселены в Сибирь и Северный Казахстан. Не существует и Элисты: она в это время – райцентр Степной Астраханской области.

И – как будто мало людям выпало испытаний – засуха 1946 года, усугубившая и без того отчаянную ситуацию с продовольствием.

Разруха. Запустение. Голод.

И вдруг – Христос.

Это произошло 11 сентября 1946 года в небольшом Крестовоздвиженском храме нынешней Элисты. Тоже, кстати, небольшое чудо – он, единственный в регионе, не закрывался ни до войны, ни после. Шла Божественная Литургия в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи. Читалось Евангелие от Марка – та его часть, где рассказывается о пире Ирода и казни Иоанна Крестителя. И 26 человек, включая священника, отца Владимира Котелевского – увидели Христа. Он вышел из Царских врат (алтарных дверей) и был в священническом облачении. Руки Его были подняты в благословляющем жесте.

Явление Христа длилось несколько минут – точное время никто, конечно, не засекал.

Не проводилось и никакого расследования – ни государственного, ни церковного. Прихожане разумно рассудили, что это совсем не то время, чтобы привлекать внимание к событию – а то и единственный оставшийся храм закроют.

Наш критичный ум пытается найти этому рациональное объяснение. Массовый гипноз? Аберрация сознания? Литургия была ночной, так что мало ли, что могло привидеться измученным войной и голодом людям.

Но все 26 человек, включая священника, слово-в-слово рассказывали одно и то же. А 26 человек не могут синхронно врать. Да и зачем, собственно?

Предание о явлении Христа в Элисте передавалось в семьях из поколения в поколение, и еще живы те, кто лично слышал свидетельства очевидцев чуда.

Единственное сохранившееся материальное свидетельство, если это можно так называть – икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте», написанная в 1947 году. Один из старейших прихожан Крестовоздвиженского храма, крестьянин и отец девятерых детей Семён Тимофеевич Бондаренко нашёл в Ставрополе иконописца и тот по его подробному рассказу написал икону. И сам Семён Тимофеевич, и остальные свидетели, нашли, что иконописец зафиксировал чудо с почти с документальной точностью. Эта икона всегда находилась, и сейчас находится, в том самом Крестовоздвиженском храме в Элисте.

Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Тем более, не возьмусь чудо трактовать – да ещё и учитывая, что я о нём узнал ненамного раньше читателей.

Но не могу не обратить внимание на два очевидных факта. Явление Христа случилось там, где веками сосуществуют люди разных религий – христиане, буддисты, мусульмане (это бывшая территория бывшей Золотой Орды), и даже иудеи (примерно здесь же был Хазарский каганат). И это произошло сразу после войны – после самой жестокой войны в истории человечества и самой трудной для нашего народа. И в ней победили мы все – вне зависимости от религии, этноса и расы. Среди калмыков – 10 Героев Советского Союза, это очень много для маленького народа – калмыков и сейчас меньше 200 тыс.

Разумеется, мы не можем игнорировать тот самый Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года, по которому большую часть людей из Калмыкии депортировали. Из-за того, что во время немецкой оккупации были отдельные случаи коллаборационизма местного населения. Но тема репрессированных народов – отдельная и очень непростая.

Гораздо более важными мне кажутся слова патриарха Кирилла: «Четыре века калмыцкий народ разделял радости и горести с другими народами России. Его сыны и дочери отстаивали свободу и независимость Российского государства на поле брани, пережили лихолетье революции и гражданской войны, время политических и религиозных репрессий. Братская любовь должна объединять всех нас вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности», – сказал он еще в 2029 году в связи с 400-летием добровольного вхождения калмыков в состав России.

Чудо явления Христа 80 лет назад невозможно интерпретировать, но можно смело констатировать тот факт, что Он явился всем нам – независимо даже от веры. И это – самое важное.