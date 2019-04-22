Украинские выборы войдут в историю трижды

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Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...

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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?


            Дмитрий Михайлин

            Украинские выборы войдут в историю трижды

            Дмитрий Михайлин
            медиаменеджер
            		 22 апреля 2019, 12:50

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            Прошедшие украинские выборы войдут в историю трижды.

            Во-первых, они войдут в историю политтехнологий. Еще никогда и нигде в мире отправной точкой президентской избирательной кампании не был телесериал. А именно сериал «Слуга народа» стал тем питательным бульоном, в котором, как в первобытном океане, зародилась новая украинская политическая реальность. Не думаю, что это был хитрый план – вероятнее всего, участники процесса уже по ходу действия сообразили, что успех сериала и его главного героя можно конвертировать в голоса избирателей. Но этим людям не откажешь в блестящем знании украинцев, как нации.

            Магическое сознание, в рамках которого картинку с телеэкрана можно перенести в реальную жизнь, и обеспечило Зеленскому если не саму победу, то, как минимум, уверенный старт. Эта технология, скорее всего, неприменима ни в Европе, ни в России. Наш скептичный избиратель голосует не сердцем, вопреки историческому призыву, а все-таки мозгом.

            Какой бекграунд у кандидата, проще говоря, чем он руководил и какие компетенции имеет, чтобы замахнуться сразу на руководство немаленькой страной? Что полезного для страны он сделал до того, какие заслуги имеет перед отечеством? Откуда у нас уверенность, что будущий президент станет самостоятельной единицей, а не пешкой в руках более сильных игроков внутри страны или за ее пределами?

            Такие скучные вопросы задает себе ответственный избиратель в любой более-менее стабильной стране. В любой, но не на Украине. Потому что украинскому избирателю нужна не смена курса, а перемена жизни, как таковой. В чем конкретно эти перемены должны заключаться – не знает никто. «До основанья, а затем…» – слова, которые можно было бы сделать главным лозунгом нынешних украинских настроений. Как угодно, но только не так, как было. Снесем Порошенко, а потом разберемся.

            Фото: кадр канала НТВ

            Отсюда этот фантастический для нестабильной страны результат в 75 процентов. Люди голосовали не столько за Зеленского, сколько за свое веру в чудо. И оно, возможно, произойдет. Случилось же уже один раз, 21 апреля.

            Во-вторых, украинские выборы войдут в историю потому, что этот тот случай, когда выбирали из двух, по сути, одинаковых кандидатов. Кто-нибудь может ответить на простой вопрос: чем Зеленский принципиально отличается от Порошенко? «Голосуя за Порошенко, я голосую вот за это», «Голосуя за Зеленского, я голосую вот за то».

            Между Зеленским и Порошенко принципиальной разницы гораздо меньше, чем, например, между Порошенко и Януковичем. Первый был за евроинтеграцию, второй – за ориентацию на Россию, все примерно понятно. А о чем спорили эти два кандидата? И избирательная кампания, и дебаты, от которого все чего-то ожидали, но ничего не получили, не принесли ни одной новой идеи. Просто потому, что этих идей не существует в принципе.

            То есть, понятно, что это два разных человека. Один моложе, другой старше, один симпатичный, другой как будто всегда с перепоя, один из шоу-бизнеса, другой олигарх, один не замешан ни в каких «схемах», на другого клейма ставить некуда. Но принципиально Зеленский не выдвинул ни одной идеи, с которой не мог бы согласиться Порошенко, да и кто угодно из кандидатов первого тура. И мы опять возвращаемся к этой мысли: украинцы проголосовали не за лучшее, они проголосовали за надежду на лучшее. А каким оно будет – не знает пока никто, включая нового президента.

            Что же касается того, чем в третий раз вчерашние украинские выборы войдут в историю, то тут все зависит от победителя. Зеленскому досталась в управление одна из самых сложных стран планеты Земля и уж точно самая сложная в Европе. Страна, которую большие игроки используют не как партнера и полноценного участника процесса, а просто как инструмент противостояния друг с другом. (Пока вынесем за скобки ту проблему, что и самого Зеленского многие считают инструментом, например, того же олигарха Коломойского).

            Нужно проявить невероятное мастерство, интеллект, дух, силу воли, хитрость – нужно применить вообще всё, чтобы решать одновременно и внешние и, главное, внутренние проблемы. Главная из которых, несомненно, война на Донбассе, которая идет уже пять лет.

            Новому президенту нужно ни много, ни мало, изменить даже не ситуацию, а саму логику существования страны. Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить развалившуюся экономику, нельзя победить тотальную коррупцию, нельзя решить большинство системных проблем. Но вот привести Украину в чувство, сделать ее более-менее самостоятельным игроком, а не инструментом, чтобы она отстаивала свои, а не чужие интересы – вполне возможно. Во всяком случае, можно этот процесс начать.

            И, если у Зеленского это получится, это станет третьим, чем украинские выборы войдут в историю: придя из ниоткуда, человек сделал то, что до него не получилось ни у одного украинского президента.

            Тем более, что в этом смысле у него есть хороший пример – Путин.


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