Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

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«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...

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          Дмитрий Михайлин

          Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

          Дмитрий Михайлин
          медиаменеджер
          		 10 апреля 2018, 11:50

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          Вся проблема в том, что у нас и у них – принципиально разные цели. 

          Им, чтобы решить накопившуюся кучу проблем, нужна война – не на их, естественно, территории. Нам, чтобы решить нашу кучу проблем, нужен мир – мы от предыдущих войн еще не оклемались, ни от великой, ни от холодной. 

          Наша экономика только сейчас начала обретать более-менее ясные очертания. Наша жизнь только сейчас вошла в какую-то разумную колею. Нам очень нужен мир – хотя бы на несколько десятилетий, чтобы окончательно привести себя в чувство. 

          Но почему, собственно, мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть?

          Да потому что мы слишком заметные, слишком большие, слишком потенциально богатые и невероятно перспективные.

          Фото: Global Look Press

          А главное – мы начинаем формулировать иные смыслы, чем те, которые правили миром в последние десятилетия. 

          Мы – их прямые (пока более потенциальные, чем реальные) конкуренты на этом, в общем-то, небольшом шарике. И при этом – важнейшая часть глобального мира; миропорядок без нас представить невозможно. 

          А хотелось бы. По этой простой причине Россия всегда находится внутри, а не снаружи мировых катаклизмов.

          Сложно оставаться в стороне от драки, когда пытаются бить конкретно тебя. Всё, даже Крым – мелочи в этом смысле. Это как «дай закурить» в качестве повода для драки. Есть у тебя закурить или нет – никому, в общем-то, не интересно. 

          Войну надо избегать, но войны невозможно избежать, позволяя вытирать о себя ноги, – так ее можно только приблизить.

          Мы же попытались в 90-е всем улыбаться и быть милыми. И нас все любили, потому что в таком виде мы всех устраивали – нищие, с отсутствующей экономикой, исправно качающие нефть и газ, виноватые во всем и переживающие, как бы о нас не подумали плохо.

          А они тем временем занимали наше место на мировом рынке, дербанили то, что еще работало, и снисходительно похлопывали нас по плечу.

          Но идиоты и те, кто говорит, что надо превентивно долбануть по Вашингтону нашей этой новой штуковиной. Потому что эта война убьет много что, но нас она убьет прежде всего.

          Победить мы можем только мудростью, твердостью и выдержкой. 

          И мы победим.

          Источник: Блог Дмитрия Михайлина


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