События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...

События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...

Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Дмитрий Дробницкий

          События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 9 апреля 2018, 11:02

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          В советские годы ходил такой политический анекдот.

          Очередной генсек уходит в отставку (по примеру Хрущева). Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника с советами на случай серьезных трудностей.

          Новый лидер СССР какое-то время обходится безо всяких советов, но недолго. Сельское хозяйство хромает, Госплан косячит, в Политбюро интриги и т.д. Генсек вскрывает первое письмо. Там написано: «Вали всё на предшественника!». И это действительно помогает. Руководитель страны Советов на всех пленумах и заседаниях яростно обличает предыдущего генерального секретаря и винит его во всех негативных тенденциях.

          Партия и правительство взбадриваются. Проводятся кадровые перестановки. «Старички» подстраиваются, «молодежь» воодушевляется. Кое-что сдвигается с места, да и народ какое-то время верит… Но снова наваливаются все те же проблемы, и генсек вскрывает второе письмо. Там совет: «Обещай!». И глава государства начинает обещать – теперь всё будет по-другому, мы пересмотрели подходы и переосмыслили методы. Скоро дела пойдут на лад.

          Но проходит год-два (может быть, десять), а лучше не становится. Соратники по партии поглядывают косо, народ во всем разуверился. Рука сама тянется к третьему письму, а там приговор: «Пиши три письма».

          Фото: Chris Kleponis/ZUMA/Global Look Press

          Такие анекдоты примерно десять лет назад стало модно называть «методологическими».

          Генсек в выдуманной истории действовал методологически неверно. Вместо того, чтобы изменить что-то, он искал сначала оправдания неизменности политики партии, а затем обещал, что та же самая политика принесет «на новом этапе» совсем не те плоды, что раньше. Результат закономерен – три письма.

          Американские советологи (а это были дотошные ребята) почти наверняка изучили данный анекдот и кое-что поняли в «механике» политических провалов. Но, судя по всему, разбор русского фольклора остался где-то в пыльных подвалах, где хранятся неоцифрованные документы.

          Иначе как объяснить, что на Ближнем Востоке США все президенты США последнего времени поступают в точности так же, как советский генсек из анекдота?

          Хозяева Белого дома всегда в пух и прах разносят ближневосточную политику предыдущих администраций, а затем всего лишь за восемь лет (и это максимум) пробегают по кругу, наступая на те же самые грабли.

          Более того, с каждым новым политическим циклом дела на Ближнем Востоке под «незаменимым лидерством США» становятся все хуже и хуже, особенно после падения железного занавеса.

          Джордж Буш-старший окружил себя неоконами, которых Рейган всеми силами держал подальше от Вашингтона, и после операции «Буря в пустыне» провозгласил новый мировой порядок. В течение всех четырех лет его президентства постоянно обсуждался вопрос о нападении на Ирак, но Буш решил отложить вопрос на свой второй срок, которого не случилось.

          Тем не менее никакой системной политики (кроме «бомбить и всё тут!») предложено не было. «Аль-Каида», которая была создана как актор гибридной войны против СССР, начала распространяться по региону.

          Билл Клинтон всю ближневосточную политику рассматривал лишь в призме арабо-израильского конфликта, возвел Саудовскую Аравию в ранг миноритарного победителя в холодной войне и бомбил Ирак, лишь бы отвлечь обывателя от дела Моники Левински.

          Все это время деструктивные силы на Ближнем Востоке набирали силу. Афганистан сначала развалился на части, а затем упал к ногам талибов. Саудиты же, получив практически полный карт-бланш, стали спонсировать радикальных исламистов с целью подорвать влияние Ирана, Турции и Израиля.

          Буш-младший – о чем сейчас немногие помнят – начинал свое правление с почти изоляционистской риторики. Мол, не нужны Штатам чужие берега и вмешательство во внутренние дела других стран. Nation Building (то есть построение государств, в которых США сменили режимы – по примеру Югославии) отменяется, Америка теперь займется исключительно внутренним обустройством и мирным посредничеством.

          Между тем Ближний Восток уже вовсю пылал. Эр-Рияд и Тель-Авив закидывали Вашингтон телеграммами. Аль-Сауды ревновали к Израилю, тот, в свою очередь, ревновал Штаты к королевствам Залива. Анкара ревновала ко всем сразу – кому же захочется остаться без внимания единственной оставшейся сверхдержавы! Ну а Иран, затаив обиду, наращивал мускулы, проводя модернизацию промышленности и армии.

          Нельзя сказать, чтобы США не пытались увещевать спорщиков. Но накал страстей американский истеблишмент точно недооценил. Объявив себя безусловным победителем в холодной войне, Вашингтон так и не сформировал свою стратегию в регионе («управляемый хаос» не предлагать). Получилось ни два, ни полтора. Ни внешнего управления, ни «вы сами по себе». Из Белого дома раздавались лишь обещания и критика в адрес предыдущего руководства.

          Тем временем террористы нападали на посольства Соединенных Штатов по всему миру и готовили свой главный удар.

          После атаки на Нью-Йорк 11 сентября у Буша-младшего не оставалось другого выхода, кроме как начать две больших войны – в Ираке и Афганистане, которые не окончены до сих пор. Обе кампании были объявлены успешными, но вряд ли кто-то сегодня так считает. Даже в Вашингтоне.

          Барак Обама шел к власти под знаменем всеобщего примирения. Одолев на праймериз Хиллари Клинтон, он решил, что ему-то точно помогут «первые два письма». В 2008 году казалось, что кандидат мира идет против кандидата войны (Джона Маккейна) и что наконец-то что-то изменится.

          Уже в 2010-м началась закулисная подготовка к разрушению Ливии, а в 2011-м – осуществление плана под кодовым названием «Платан» по вооружению и финансированию сирийских радикалов с целью свержения Башара Асада.

          Многие исследователи полагают, что Обама был против «Платана». Так ли это, доподлинно неизвестно. Зато известно, что в ливийском Бенгази в 2012 году ЦРУ работало строго по этому плану. И лишь внезапная атака «демократических террористов» на американское консульство слегка затормозила его реализацию.

          Все, как обычно, шло не так. Ливия, Сирия, Ирак и Афганистан все больше превращались в экстремистские анклавы. Начало поднимать голову «Исламское государство*». Обама продолжал делать вид, что новой угрозы в лице террористического халифата не существует, даже когда пали несколько иракских городов, а в Европе и Америке произошли первые теракты от имени ИГИЛ*.

          Реализация «Платана» окончательно вышла из-под контроля. В 2015 году стало известно, что группировки «умеренных» сирийских повстанцев, финансируемые по линии Пентагона, вступают в боестолкновения (за территорию, нефть, женщин, новых рекрутов и т.д.) с группировками, поддерживаемыми ЦРУ.

          Дональд Трамп, как многие до него, критиковал предшествующую администрацию и обещал все изменить. Разница была в том, что к моменту его инаугурации в регионе уже появился новый сильный игрок – Россия, что позволило ему отмести с порога убийственные рекомендации вашингтонского «политбюро» – например, как предлагала Хиллари, ввести бесполетные зоны над Сирией.

          Он также последовательно «перекрывал кислород» сирийским инсургентам. Сначала – в июле прошлого года – была закрыта программа ЦРУ по линии «Платана», а затем – уже этой весной – полностью прекращено финансирование сирийской оппозиции.

          Более того, Трамп неожиданно заявил, что американскому контингенту (сейчас он насчитывает около 2 тыс. военнослужащих) пора покинуть Сирию. Мол, и так потратили на Ближнем Востоке 7 трлн долларов, а получили в результате дырку от бублика.

          Истеблишмент не скрывал своей паники. Советники и СМИ бросились отговаривать президента от «необдуманных действий». От «лидера свободного мира» потребовали «следовать линии партии» и «не поступаться принципами». Обещать что-то можно, реально менять – ни в коем случае!

          С целью подтвердить необходимость американского присутствия в САР, спецслужбы организовали провокацию в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие.

          45-й президент США попал в цугцванг. Если он не выведет войска, то будет повинен в том, что так ничего и не поменял. Его наконец «приручат». «Вашингтонское болото», которое он обещал осушить, поглотит его.

          А если выведет – его обвинят в бездействии перед лицом гуманитарной катастрофы. Если он будет упорствовать и дальше, то на него «повесят» любую другую, уже более реальную, региональную катастрофу – например, ирано-израильский конфликт в юго-западной Сирии.

          Впрочем, Россия также находится в сложном положении. Чем больше ее влияние на Ближнем Востоке, тем настойчивее к ней будут обращаться все местные игроки за решением своих проблем. Вот только достался России данный регион совсем не в лучшем виде.

          Тегеран и Анкару удалось усадить за стол переговоров. Но что насчет Израиля и Саудовской Аравии? Они все более настойчиво будут требовать выдавить Иран из Сирии, причем независимо от того, поддерживает их Вашингтон или нет. До 2015 года они этого требовали от США. Теперь – от нас.

          Испортить отношения с Тель-Авивом и Эр-Риядом означает поставить крест на мирном процессе. А участвовать в изоляции Тегерана – это все равно что пилить сук, на котором сидишь. Без иранской помощи сирийская армия не удержит контроль над территорией страны даже при поддержке всей мощи российских ВКС.

          Это тот самый случай, когда две великие державы нужны друг другу.

          Если они смогут совместно навести порядок в регионе, то это будет совершенно новый международный опыт, который, несомненно, попадет в учебники истории.

          Если нет – мир ждут нелегкие времена. И когда-нибудь провал попытки «поладить» станет очередным печальным политическим анекдотом.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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