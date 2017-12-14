Сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована несколькими ракетами, сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Сирийская ПВО открыла огонь по летящим на авиабазу ракетам, передает РИА «Новости».

Аэродром Эт-Тияс, который также называют Тифор (Т4, англ. Tee Four) – аэродром сирийских ВВС, расположенный в 4 км на юго-запад от одноименного населенного пункта Тьяс провинции Хомс в Сирии, между городами Хомс и Пальмира.

Аэродром Тифор является старейшей и одной из крупнейших авиационных баз ВВС Сирии. Расположен в стратегически важном районе, в непосредственной близости к дороге на Пальмиру и недалеко от основных газовых месторождений, которые снабжают голубым топливом основные ТЭС Сирии.

По данным ливанского телеканала Al Mayadin, ракеты, атаковавшие авиабазу в сирийской провинции Хомс, прилетели со стороны Средиземного моря, пройдя через воздушное пространство Ливана в районе Кисерван.

Напомним, в ночь на 7 апреля 2017 года Соединенные Штаты в нарушение всех международных норм атаковали крылатыми ракетами «Томагавк» сирийский военный военный аэродром Шайрат. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о результатах ракетного удара США по территории Сирии.