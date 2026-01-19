Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.11 комментариев
Китайский модуль «Шэньчжоу-20» успешно вернулся на Землю
Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20», возвращение которого с орбиты ранее откладывалось из-за столкновения с космическим мусором, успешно приземлился в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая, передает ТАСС. Возвращение капсулы состоялось 19 января 2026 года в 9:34 по местному времени (04:34 по Мск) на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.
В сообщении Центрального телевидения Китая говорится: «Проверка показала, что внешний вид посадочного модуля соответствует норме, а оборудование исправно функционирует».
Запуск корабля «Шэньчжоу-20» был проведен 24 апреля 2025 года. Возвращение экипажа планировалось на 5 ноября, но его пришлось отложить из-за столкновения с космическим мусором. В итоге экипаж покинул орбиту на борту «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» остался на орбите и вернулся позже в автоматическом режиме.
