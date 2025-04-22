Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун»

Китай подготовил 20-ю пилотируемую миссию «Шэньчжоу» к станции «Тяньгун»

Tекст: Ирма Каплан

Запуск новой пилотируемой миссии «Шэньчжоу-20» на космическую станцию «Тяньгун» состоится в ближайшие дни, пишет Economic Times. Экипаж из трех астронавтов проведет на орбите около шести месяцев, занимаясь научными экспериментами в рамках подготовки к будущей отправке тайконавтов на Луну.

Миссия «Шэньчжоу-20» стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Космический корабль доставит трех астронавтов на станцию «Тяньгун» для шестимесячного пребывания.

Команда проведет эксперименты для дальнейшего достижения целей космической программы по отправке астронавтов на Луну к 2030 году, чтобы построить лунную базу.

На прошлой неделе космическое агентство страны заявило, что космический корабль «Шэньчжоу» и его ракета-носитель «Чанчжэн-2F» были перенесены на стартовую площадку и будут запущены «в подходящее время в ближайшем будущем».

«В настоящее время объекты и оборудование стартовой площадки находятся в хорошем состоянии. Функциональные проверки и совместные испытания будут проводиться по плану», – приводит издание выдержку из заявления Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA).

Власти пока не предоставили подробностей о личностях астронавтов «Шэньчжоу-20» или о работе, которую им предстоит выполнить.

Сотрудник центра подготовки астронавтов КНР Чжоу Вэньсин, сказал, что экипаж «в хорошем состоянии, точный в работе и гибкий в сотрудничестве».

Предыдущая китайская пилотируемая миссия «Шэньчжоу-19» была запущена в октябре 2024 года, она завершится 29 апреля.

Ее возглавляет Цай Сюйчжэ, 48-летний бывший летчик ВВС, который ранее уже служил на борту космической станции в рамках миссии «Шэньчжоу-14» в 2022 году. Также в составе экипажа 35-летняя Ван Хаозэ, которая является единственной в Китае женщиной-инженером по космическим полетам и третьей китаянкой, принявшей участие в пилотируемой миссии. И 34-летний Сун Линдун.

Команда проводила испытания, чтобы увидеть, как экстремальная радиация, гравитация, температура и другие условия влияют на «кирпичи», сделанные из компонентов, имитирующих лунный грунт.

Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, капсула китайского корабля «Шэньчжоу-18» совершила успешную посадку в Внутренней Монголии, вернув на Землю трех тайконавтов после полугодовой миссии на космической станции «Тяньгун».

В январе 2025 года экипаж миссии «Шэньчжоу-19» на станции «Тяньгун» провел эксперимент по получению кислорода в космосе. Китайские космонавты впервые получили кислород в космосе посредством искусственного фотосинтеза.