Капсула «Шэньчжоу-18» успешно приземлилась в Китае

Капсула «Шэньчжоу-18» приземлилась в Монголии с тремя тайконавтами

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, китайский корабль «Шэньчжоу-18» совершил успешную посадку на площадке Дунфэн в Автономном районе Внутренняя Монголия. Все три тайконавта, Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, покинули капсулу, находясь в хорошем физическом состоянии.



Накануне корабль отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун». Управление программы пилотируемых космических полетов Китая подтвердило, что возвращение прошло без осложнений, и тайконавты чувствуют себя хорошо.

Космическую вахту теперь возьмут на себя члены экипажа корабля «Шэньчжоу-19»: Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ. Их запуск был осуществлен 30 октября с космодрома Цзюцюань.

Космическая станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на трех человек. Она прослужит более десяти лет и будет расширена до крестообразной формы. В 2022 году станция начала работу в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно стартовал с космодрома Цзюцюань, чтобы доставить трех астронавтов на орбитальную станцию «Тяньгун».

Благополучное приземление ранее совершил экипаж китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17» на площадке Дунфэн в северной части Китая.

В КНР стартовала программа подготовки миссии по высадке китайских тайконавтов на поверхность Луны, а высадку первого представителя КНР на Луну планируется осуществить к 2030 году.