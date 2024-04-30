Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» успешно приземлился
Благополучное приземление совершил экипаж китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17», сообщило Центральное телевидение Китая.
Спускаемая капсула с тремя тайконавтами произвела посадку на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия в северной части Китая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.
Экипаж провел на орбите полгода, он занимался научными экспериментами, испытаниями, монтажом и ремонтом в космосе.
Также они собирали эксплуатационные данные, выполняли задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации.