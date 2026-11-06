Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Иран предупредил Армению о красных линиях из-за создания «Маршрута Трампа»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран «переломает ноги» Соединенным Штатам и их союзникам в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.
«Я отчетливо сказал послу Армении, что если США и их союзники захотят пресечь красную линию Ирана, мы им переломаем ноги», – написал Велаяти в статье для издания Etelaat, передает РИА «Новости».
Ранее официальные лица Ирана заявляли, что американское присутствие на границе не должно создавать опасность для государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер парламента Армении Рубен Рубинян сообщил о ратификации рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа».
Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении этого транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.