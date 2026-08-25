Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозиционных деятелей в намерении привлечь в страну миротворцев ОДКБ, передает Интерфакс. По его словам, такую цель преследуют бывший президент республики Роберт Кочарян и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян.

«Ваша цель, чтобы миротворцы ОДКБ вошли в Армению. Не будет никаких миротворцев ОДКБ, и вообще не будет никаких иностранных миротворцев», – заявил глава правительства.

Пашинян подчеркнул, что Ереван не намерен допускать размещение в стране иностранных миротворцев. По его словам, необходимость в привлечении внешних миротворческих сил отсутствует.

«Не будет, потому что установлен мир, потому что народы Армении и Азербайджана являются самыми лучшими миротворцами», – добавил Пашинян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении выразил желание об исключении республики из рядов ОДКБ. Ранее глава правительства отверг возможность возобновления активной работы в данной организации. Политологи назвали нападки политика на оппозиционную партию Самвела Карапетяна попыткой обострения ситуации в стране.