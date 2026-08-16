Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ

Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

Tекст: Олег Исайченко

«В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

«Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.