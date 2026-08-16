Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.
Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.
«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.
В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.
Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.
В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.