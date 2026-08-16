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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

    14 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала защитить автомобилистов от ошибочных штрафов

    Tекст: Вера Басилая

    В «Единой России» считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой защитить автомобилистов от необоснованных взысканий. В политическом объединении назвали недопустимой ситуацию, когда водители получают требования оплатить старые штрафы спустя годы, а вернуть ошибочно списанные деньги крайне сложно, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания удобного механизма для решения этой проблемы.

    «В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», – заявил Сидякин.

    Сидякин подчеркнул, что информация о начислениях должна быть максимально полной, а механизм обратной связи – доступным и рабочим.

    По его словам, новый цифровой сервис позволит водителям оперативно проверять данные, оспаривать ошибки и возвращать средства в случае их необоснованного списания.

    Ранее МВД объяснило появление старых задолженностей на портале госуслуг техническим сбоем.

    В июне партия «Единая Россия» предложила заменять наказания за впервые совершенные незначительные правонарушения предупреждениями.

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    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

    Комментарии (11)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

    Кобяков: Западный бизнес может вернуться на условиях прагматичного партнерства

    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные компании смогут вернуться на российский рынок только на условиях прагматичного партнерства и передачи современных технологий, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать исключительно с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества и трансфера технологий, передает ТАСС.

    «Ни одна страна не хочет по своей воле строить автаркию. Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ. Он отметил, что России необходимы лучшие управленческие практики и технологии.

    Кобяков пояснил, что Россия больше не заинтересована в простой отверточной сборке иностранных продуктов. По его словам, страна уже прошла этот этап и нашла хорошую альтернативу на Востоке. В качестве возможных форматов работы с западными компаниями он назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессии.

    Советник президента добавил, что Россия всегда готова приглашать нужных иностранных специалистов и совместно развивать сложную переработку. Также приветствуется совместная работа в фундаментальной и прикладной науке на равных условиях.

    Ранее западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил об уходе с отечественного рынка лишь 17% предприятий из США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости страны к возвращению западных компаний.


    Комментарии (24)
    14 августа 2026, 00:59 • Новости дня
    В морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран

    Tекст: Антон Антонов

    Многонациональная морская оборонная коалиция (Multinational Maritime Defense Coalition, MMDC), формируемая Саудовской Аравией для обеспечения безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, перешла к этапу оперативного функционирования, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.

    В Джидде прошло заседание, по итогам которого 15 стран подписали совместное заявление. При этом 13 из них уже провели все необходимые «внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней».

    Это «представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования», говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

    По данным министерства, во встрече на базе командования Западного флота в Джидде приняли участие представители 39 стран. Остальные государства продолжают оформление участия в коалиции.

    Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, его заместителем в первом цикле станет представитель Пакистана. Участники встречи также определили штаб-квартиру коалиции и утвердили ее логотип. В ближайшее время начнется интеграция офицеров стран-участниц в структуру объединенного командования, совместный центр морских операций и разведывательный центр MMDC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Баб-эль-Мандебском проливе 11 августа при ракетной атаке хуситов на коммерческое судно погибли три моряка.

    Йеменское движение «Ансар Алла» в рамках объявленной морской блокады Саудовской Аравии нанесло ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в Красном море.

    Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза для координации усилий по укреплению региональной безопасности.

    Комментарии (4)
    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    13 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    «ADNOC подтвердила, что в четверг вечером, 13 августа, два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на WAM.

    Пострадавших нет. Подчеркивается, что ситуация остается под контролем.

    Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран, передает ТАСС.

    Абу-Даби требует от Тегерана остановить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа коммерческий корабль Национальной нефтяной компании Абу-Даби попал под ракетный обстрел во время прохождения Ормузского пролива.

    В середине июля два танкера ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

    Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    13 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

    В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Россиянам нужна единая цифровая карта пациента со всей медицинской информацией, которой человек сможет распоряжаться самостоятельно. Данное предложение в Народную программу «Единой России» внес председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что такой сервис позволит врачам получать полную историю пациента и повысит качество медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках.

    Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

    «На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

    Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

    Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

    Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

    Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

    При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

    Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

    Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

    Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

    Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

    Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

    Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

    Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

    При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

    Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

    Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

    Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

    Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

    Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

    «Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

    В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

    Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    15 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Инженер назвал способ ускорить доставку товаров в России и снизить их стоимость

    В ЕР предложили синхронизировать развитие портов и железных дорог

    Инженер назвал способ ускорить доставку товаров в России и снизить их стоимость
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Увеличение провозной способности железных дорог более чем на 100 млн тонн потребует модернизации подходов к морским портам на ключевых направлениях. Это позволит устранить узкие места, ускорить доставку грузов и сделать поставки более стабильными для бизнеса и граждан, сказал газете ВЗГЛЯД главный инженер АО «Крымавтодор» Виктор Олейниченко.

    «Порты в России развиваются, однако железнодорожная инфраструктура на подходах к ним зачастую не успевает за растущими объемами перевозок. В результате так называемые «узкие места» возникают не в самих портах, а на подъездах к ним: составы вынуждены ждать, грузы задерживаются, а стоимость логистики увеличивается», – считает главный инженер АО «Крымавтодор» Виктор Олейниченко.

    Поэтому, по его словам, в Народную программу «Единой России» предложено включить модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях – Азово-Черноморском, Северо-Западном, Восточном, а также на маршруте «Север – Юг».

    Развитие портовой инфраструктуры должно сопровождаться увеличением пропускной способности железнодорожной сети по доставке и вывозу грузов. По замыслу автора инициативы, это позволит увеличить провозную способность железных дорог более чем на 100 млн тонн.

    Необходимость такого подхода Олейниченко связывает прежде всего с экономикой перевозок. «Почему нужны железнодорожные подходы к морским портам? Потому что морская перевозка крупных партий на большие расстояния – это самый экономичный вариант транспортировки товара. Но его еще нужно довезти до порта. Здесь помогает железнодорожный транспорт, который имеет хороший баланс цены, скорости и дальности транспортировки», – пояснил инженер.

    Устранение «узких мест» на подходах к портам за счет развития железнодорожной инфраструктуры, по его словам, позволит убрать очереди, ускорить доставку и сделать поставки более стабильными для бизнеса и граждан. «Кроме того, это в конечном счете поможет снизить стоимость товаров для потребителей», – заключил Олейниченко.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Отдельное внимание в Народной программе ЕР уделяется развитию железнодорожного транспорта, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Как указал собеседник, сегодня железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, а реализация крупных инфраструктурных проектов создает новые возможности для долгосрочного развития территорий.

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    15 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    Хуситы ударили дронами по заводу Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в районе Джизана на юге Саудовской Аравии, сообщает подконтрольное движению агентство SABA.

    Со ссылкой на военный источник SABA сообщает, что по объекту были запущены два беспилотника, при этом «попадание было точным».

    Подчеркивается, что удар стал ответом на нарушение Саудовской Аравией воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. Военный источник добавил, что силы хуситов намерены и дальше отвечать на любые, как он выразился, нарушения суверенитета Йемена и нападения на страну, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» ранее также атаковало беспилотником нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане.

    В июле Saudi Aramco временно приостановила работу крупного нефтеперерабатывающего завода в Джидде из-за повреждений от удара хуситов.

    В начале августа хуситы нанесли удар беспилотником по аэропорту города Наджран на юге Саудовской Аравии.

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    14 августа 2026, 10:00 • Новости дня
    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости

    В ЕР предложили кратно увеличить объемы станкоинструментальной продукции

    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Нечаев

    В России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны. С таким предложением в Народную программу «Единой России» обратился сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он также рассказал о необходимых для этого мерах и ожидаемом эффекте для экономики.

    Увеличение производства станкоинструментальной продукции в два раза потребует создания в России полноценного технологического цикла – от собственных систем ЧПУ, приводов и датчиков до производства самих станков. Это позволит снизить зависимость промышленности от импорта и повысить устойчивость критически важных отраслей, считает секретарь первичного отделения Новоуральского местного отделения партии «Единая Россия», сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин.

    «Станкоинструментальная продукция – это «средства производства» для всей обрабатывающей промышленности», – пояснил Есин. По его словам, без современных отечественных станков, инструмента и систем автоматизации невозможно устойчивое развитие машиностроения, авиа- и автомобилестроения, энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

    Актуальность этой задачи, отметил специалист, усилилась после ухода с российского рынка ряда иностранных поставщиков и ограничения поставок после 2022 года. В результате зависимость от импортного оборудования стала одним из рисков для технологической безопасности страны. Поэтому Есин предложил увеличить производство станкоинструментальной продукции в два раза в среднесрочной перспективе.

    При этом, по его мнению, речь должна идти не только о наращивании выпуска готовых станков. Для технологической независимости необходимо развивать собственное производство ключевых компонентов – систем ЧПУ, линейных направляющих, шарико-винтовых передач, высокоточных подшипников, сервоприводов и датчиков.

    «В итоге в стране будут собственные линии разработки и производства необходимых средств, а не только сборка из импортных узлов. Более того, сформируется база для дальнейшего технологического лидерства. Ведь станки – это «машины, которые делают машины», и их качество определяет возможности всей промышленности», – полагает он.

    Одновременно Есин предлагает развивать новые технологии обработки и автоматизации. Среди них – гибридные станки, высокоскоростная обработка, лазерные и электроэрозионные технологии, а также предиктивная аналитика.

    Для расширения производственной базы, считает специалист, потребуется модернизировать существующие и создавать новые станкостроительные предприятия, в том числе с участием «Ростеха», «Росатома» и частного бизнеса. Дополнить эту систему должны профильные технопарки и региональные центры научно-технологического развития.

    Отдельный блок мер касается финансирования. «Субсидии и гранты на НИОКР, льготные займы и кредиты на модернизацию и расширение производств, компенсации части затрат для покупателей российской станкоинструментальной продукции, а также инфраструктурная поддержка в виде технопарков, индустриальных парков, центров компетенций и испытательных площадок», – перечислил эксперт.

    Однако расширение производства потребует и подготовки кадров. Без инженеров, конструкторов, технологов и операторов, отмечает Есин, добиться кратного роста отрасли невозможно. Поэтому он предлагает актуализировать образовательные программы технических вузов и колледжей, развивать целевое обучение и договоры предприятий с учебными заведениями, а также повышать квалификацию действующих сотрудников.

    Экономический эффект, по мнению специалиста, не ограничится самой станкостроительной отраслью. Расширение предприятий и создание технопарков и центров компетенций, считает он, приведут к появлению новых рабочих мест, в том числе в регионах.

    «Расширение и модернизация заводов, создание технопарков и центров компетенций приведут к появлению десятков тысяч новых рабочих мест – от инженеров и конструкторов до операторов, наладчиков и сервисных специалистов, в том числе в регионах», – детализирует Есин.

    Одновременно отечественные станки и оборудование получат предприятия других отраслей – от медицины и энергетики до авиа- и машиностроения. Это позволит снизить зависимость их производства от зарубежных поставок и риски перебоев в цепочках снабжения.

    «Это снизит риски сбоев в цепочках поставок и сделает отрасли более устойчивыми», – считает эксперт. «Я это говорил ранее и повторю сейчас: новые технологии – это не про «железо», а про нас с вами», – заключил Есин.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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    14 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Ульянов назвал нелогичной позицию США по Ормузскому проливу

    Ульянов назвал нелогичной позицию США по судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на противоречия в американском подходе к свободе судоходства на Ближнем Востоке.

    Позиция Соединенных Штатов относительно свободы судоходства через Ормузский пролив вызывает недоумение. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА «Новости».

    «Логика Вашингтона непонятна. Он хочет свободы судоходства через Ормузский пролив, но эта свобода была нарушена агрессией США против Ирана. Теперь они хотят устранить последствия своей стратегической ошибки посредством продолжения войны. Здесь что-то не так», – написал дипломат в соцсетях.

    Поводом для комментария Ульянова послужила публикация телеканала Al Jazeera English. В ней приводились слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о целях Вашингтона в конфликте с Ираном. Американский политик обозначил две основные задачи: восстановление поставок нефти и газа через Ормузский пролив, а также предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле американских военно-морских сил над Ормузским проливом.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого Министерство иностранных дел Ирана обвинило Вашингтон в срыве договоренностей по управлению судоходством.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Товарам с маркировкой «Сделано в России» помогут привлечь покупателей

    В ЕР предложили усилить продвижение товаров под брендом «Сделано в России»

    Товарам с маркировкой «Сделано в России» помогут привлечь покупателей
    @ Герман Парло/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Товарам с маркировкой «Сделано в России» следует обеспечить более заметное присутствие в магазинах, на маркетплейсах и в медиапространстве. С таким предложением в Народную программу «Единой России» выступил начальник производства «Боровской Бумажной Компании» Егор Жураковский. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что эффективность такой работы можно будет оценивать прежде всего по росту продаж отечественной продукции.

    «Сделано в России» – это национальная программа, призванная поддержать российского производителя как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одна из ключевых целей – стимулирование повышения конкурентоспособности отечественной продукции и ее качества», – напомнил начальник производства «Боровской Бумажной Компании» Егор Жураковский.

    По его словам, потенциал бренда можно значительно расширить за счет более активного продвижения отечественных товаров. Именно поэтому Жураковский, будучи участником одного из отчетно-программных форумов «Единой России», предложил включить в Народную программу партии инициативу по обеспечению продвижения продукции российских производителей под брендом «Сделано в России».

    В частности, считает Жураковский, такую продукцию следует размещать в магазинах на приоритетных полках на уровне глаз, а на маркетплейсах – выводить на главную страницу. Кроме того, телевидение, радио и другие медиа могут сыграть важную роль в повышении узнаваемости российских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

    Понять, что такая работа действительно дает результат, по мнению спикера, можно будет прежде всего по динамике продаж товаров с маркировкой «Сделано в России». «Рост числа наших производителей среди лидеров продаж – один из главных показателей эффективности программы. При этом главное, чтобы речь шла о таких важных отраслях, как, например, здравоохранение или оборона», – считает он.

    В результате российские производители получат дополнительную поддержку для разработки и реализации товаров, смогут увеличить продажи как на внутреннем рынке, так и за рубежом и привлечь новых партнеров. Потребители, в свою очередь, получат доступ к качественной и доступной отечественной продукции, отметил собеседник.

    «Человек знает, что вне зависимости от введения очередного пакета санкций против России или решений на мировом рынке, он может пойти в магазин и купить товар: будь то лекарство или печенье к чаю», – заключил Жураковский.

    Напомним, программа продвижения национального бренда «Сделано в России» действует с 2020 года. Ее оператором выступает Российский экспертный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ). Обновленный вариант программы правительство утвердило в феврале 2025 года, включив ее в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Программа рассчитана до 2030 года, а получить маркировку «Сделано в России» производители могут через добровольную и бесплатную сертификацию.

    В понедельник РЭЦ сообщил о запуске комплексной маркетинговой поддержки экспортеров под брендом «Сделано в России» в Китае, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Вьетнаме. Программа включает продвижение товаров непосредственно в торговых точках, работу с блоггерами и B2B-мероприятия для поиска зарубежных покупателей. Кроме того, в июне в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий единые правила использования обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд».

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    14 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Во время недавнего визита в Израиль глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что нужно возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

    Купер на прошлой неделе посетил Израиль и провел встречи с высшим командованием ЦАХАЛ. В ходе этих переговоров он заявил о необходимости возобновить совместные удары по инфраструктуре Ирана, включая «объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей», передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

    «Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию», – сказал он.

    Кроме того, глава CENTCOM предупредил израильское военное руководство, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана. При этом, подчеркнул Купер, в подобных действиях Вашингтону потребуется помощь еврейского государства, отмечает израильский канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявлял о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    В августе Вашингтон заявил об отмене запланированной атаки на Иран.

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