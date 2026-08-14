Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Удары США спровоцировали масштабное нефтяное загрязнение у берегов Ирана
МИД Ирана обвинил США в нефтяном загрязнении побережья Персидского залива
Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.
Атаки вооруженных сил Соединенных Штатов и Израиля на иранские энергетические объекты вызвали разлив нефтепродуктов, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади.
«Нефтяное загрязнение побережья [иранского] острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии», – написал дипломат в социальной сети.
Он добавил, что причиненный окружающей среде ущерб требует выработки Тегераном механизма управления Ормузским проливом, передает ТАСС.
Вооруженное противостояние стартовало 28 февраля. В июне стороны при содействии Исламабада договорились о перемирии, однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил массированные атаки. Американские власти обвинили Исламскую республику в несоблюдении условий по Ормузскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия режима перемирия. Американские военные атаковали стратегические объекты на юге Ирана.
На иранском острове Кешм произошли несколько взрывов.