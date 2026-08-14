Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Reuters: Apple и Alibaba разработали нейросеть для Китая
Reuters: Apple и Alibaba создали собственную ИИ-модель для китайского рынка
Американская корпорация Apple совместно с китайской компанией Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для интеграции в устройства на рынке КНР.
Американская корпорация Apple в партнерстве с Alibaba разработала собственную модель искусственного интеллекта для устройств, предназначенных для китайского рынка, сообщает Reuters.
Нейросеть обучалась при непосредственном участии китайской стороны, отмечает РИА «Новости».
«Apple разработала большую языковую модель специально для китайского рынка, что является отклонением от стратегии производителя iPhone, которая заключается в том, чтобы полагаться на сторонние модели для применения функций искусственного интеллекта в данной стране, согласно трем источникам, знакомым с информацией», – передает агентство.
Ранее Apple использовала разработки местных компаний для внедрения ИИ-функций в Китае, поскольку модели от американских партнеров Anthropic и OpenAI недоступны в стране. Ожидается, что набор инструментов Apple Intelligence будет запущен в КНР в ближайшие месяцы после обновления iOS. Корпорация может стать первой иностранной компанией, чья ИИ-модель получит одобрение китайского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Apple представила смартфоны с искусственным интеллектом Apple Intelligence.
Китайский IT-гигант Alibaba Cloud выпустил мощную модель искусственного интеллекта Qwen3-Coder.
Семейство нейросетей Qwen от этой корпорации стало самой популярной в мире системой с открытым исходным кодом.