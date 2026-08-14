Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Мирошник: Киев использует противочеловеческий подход
Мирошник: Киев использует противочеловеческий подход в отношении населения
Украинское руководство рассматривает мирных жителей исключительно как ресурс и готово ликвидировать людей при угрозе потери контроля над ними, используя «противочеловеческий подход», заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что киевский режим разрушает дома и целые населенные пункты вместе с жителями, передают «Вести».
«Это говорит именно о стратегическом подходе, что именно на уровне политического руководства страны принято такое решение – просто убивать гражданское население, если вдруг оно вздумает перейти на ту территорию, которая контролируется российскими войсками», – пояснил дипломат.
Как подчеркнул дипломат, руководство Украины исповедует «противочеловеческий подход» по отношению к собственному населению.
Он добавил, что зафиксированы сотни случаев ударов по беззащитным детям, женщинам и старикам. По словам представителя ведомства, главная задача украинского руководства заключается в максимальном уничтожении всего, что может оказаться под защитой российской армии.
Ранее Мирошник сообщил о гибели 49 мирных россиян от атак ВСУ за одну неделю.
В июле посол констатировал переход украинской стратегии ведения боевых действий на новый террористический этап.