Мирошник: Киев использует противочеловеческий подход в отношении населения

Tекст: Вера Басилая

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что киевский режим разрушает дома и целые населенные пункты вместе с жителями, передают «Вести».

«Это говорит именно о стратегическом подходе, что именно на уровне политического руководства страны принято такое решение – просто убивать гражданское население, если вдруг оно вздумает перейти на ту территорию, которая контролируется российскими войсками», – пояснил дипломат.

Как подчеркнул дипломат, руководство Украины исповедует «противочеловеческий подход» по отношению к собственному населению.

Он добавил, что зафиксированы сотни случаев ударов по беззащитным детям, женщинам и старикам. По словам представителя ведомства, главная задача украинского руководства заключается в максимальном уничтожении всего, что может оказаться под защитой российской армии.

Ранее Мирошник сообщил о гибели 49 мирных россиян от атак ВСУ за одну неделю.

В июле посол констатировал переход украинской стратегии ведения боевых действий на новый террористический этап.