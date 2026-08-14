Цены на европейский газ выросли на лондонской бирже

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 726 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки газа в Европе в пятницу утром продемонстрировали рост почти на 1%, достигнув 726 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу TTF, расположенного в Нидерландах крупнейшего европейского распределительного центра, начались с отметки 721,7 доллара. К 9.05 по московскому времени этот показатель увеличился до 726,3 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 720 долларов за тысячу кубометров.

Значительное удорожание газа на европейском рынке спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Волатильность котировок сохраняется на протяжении всех последних месяцев: в июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Устойчиво высокие цены наблюдались в 2021-2022 годах, что стало беспрецедентным явлением за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее сентябрьские фьючерсы на газовом хабе в Нидерландах достигли уровня около 720 долларов.

В начале месяца котировки на лондонской бирже ICE продемонстрировали рост до 696 долларов за тысячу кубометров.