Победители первого конкурса «Это у нас семейное» купили квартиры детям

Tекст: Вера Басилая

Победители первого сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали, чем руководствовались при выборе способа реализации сертификата на 5 млн рублей, а также поделились, какие еще возможности подарил им конкурс.

Все 32 семьи-победителя первого сезона реализовали свое право на улучшение жилищных условий.

Семья Китаевых и Хозеевых из Бурятии изначально планировала возвести загородный дом. Однако поступление старшего сына в столичный вуз кардинально изменило намерения.

«Изначально мы думали о большом доме для всей семьи, но когда Иван поступил в Москву, поняли, что квартира для сына-студента сейчас нужнее. Мы взяли ипотеку, а сертификат использовали как первоначальный взнос», – рассказала мама Татьяна.

Большаковы из Анапы приобрели двухкомнатную квартиру для женившегося сына. Бабушка Светлана Большакова отметила огромную пользу проекта для решения бытовых трудностей.

Семья Щербич, Скворцовых, Целышковых из Тюмени направила сертификат на закрытие ипотеки по имеющейся квартире, в которой сейчас живет вся семья, и покупку новой в своем городе. Сейчас в ней постепенно делают ремонт, а в будущем планируют передать детям, когда старшие пойдут учиться в институт.

Во втором сезоне соревнования приняли участие более 726 тыс. человек из 89 регионов страны. В итоге 60 команд стали абсолютными лидерами. Они также получили денежные средства на решение квартирного вопроса.

В июле этого года 60 семейных команд получили сертификаты на улучшение жилищных условий по итогам второго сезона конкурса.

Победители первого сезона успешно реализовали сертификаты на покупку недвижимости.

Семья из Ростова-на-Дону приобрела на сертификат квартиру для дочери-студентки.