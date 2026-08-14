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СНБО Украины заблокировал YouTube-канал звезды сериала «Универ»
Власти Украины заблокировали YouTube-канал российского актера Гогунского
На Украине ограничили доступ к видеоблогу артиста Виталия Гогунского, исполнителя роли Кузи в сериале «Универ», заблокировав его вместе с аккаунтами еще 11 общественных деятелей и журналистов.
Украинское руководство закрыло доступ к YouTube-каналу артиста Виталия Гогунского, передает ТАСС.
Информацию об ограничении подтвердил центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Всего под блокировку попали 12 видеоблогов. Среди них оказались каналы писателя Германа Садулаева, нескольких журналистов, фонда «Близкие люди» и бывшего украинского депутата.
Президент Владимир Зеленский регулярно вводит санкции против граждан России и других государств. Киев активно ограничивает доступ к ресурсам и вносит российских артистов в списки лиц, угрожающих национальной безопасности. Кроме того, личные данные известных людей продолжают публиковать на экстремистском портале «Миротворец».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года украинский суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ завела против него уголовное дело за поддержку действий России.
В начале августа этого года Минкульт Украины включил его коллегу по сериалу «Универ» Валентину Рубцову в список угрожающих национальной безопасности лиц.