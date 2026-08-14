ВС России за неделю поразили 15 действующих в интересах ВСУ судов

Tекст: Мария Иванова

В числе пораженных судов танкер, семь сухогрузов, два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Также поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

Напомним, утром в пятницу сообщалось, что ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева.

Накануне российские ударные беспилотники атаковали командные пункты ВСУ в дунайских портах Рени и Измаил.

А в начале августа военные поразили переоборудованный морской буксир и два сухогруза с оружием в Николаеве.