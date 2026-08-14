Минтранс предложил изменить систему эксплуатации судов под российским флагом

Минтранс предложил сделать гибкой систему эксплуатации судов под флагом России

Tекст: Вера Басилая

В Минтрансе сообщили, что разработанный по поручению президента законопроект предполагает учреждение структуры на базе действующих администраций морских портов, передает РИА «Новости».

Главной целью инициативы заявлено восстановление функций, обеспечивающих защиту национального флота при международных перевозках.

«Законопроектом предлагается централизация системы госрегистрации морских судов, прав на них и сделок с ними, с использованием принципа одного окна с одновременным упрощением и ускорением бюрократических процедур, а также возможностью более гибкой системы эксплуатации судов под российским флагом», – сообщили в министерстве.

«Практическая реализация функций морской администрации страны будет осуществляться федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Минтранса России и созданным на базе существующих администраций морских портов», – пояснили в Минтрансе.

В ведомстве заявили, что важнейшим нововведением станет система глобального мониторинга отечественных судов в Мировом океане. Отслеживать планируют не только координаты, но и техническое состояние флота, а также условия труда экипажей.

Ключевым аспектом также является взаимодействие с администрациями зарубежных стран в части государственного портового контроля, как этого требуют международные обязательства.

Документ предусматривает цифровизацию дипломирования моряков, что избавит их от необходимости лично посещать центральный офис. Кроме того, капитаны портов получат статус особых должностных лиц, сосредоточившись на государственном контроле и безопасности плавания.

«Документ направлен на восстановление ранее не введенных в России функций морской администрации, традиционно реализуемых другими морскими администрациями и обеспечивающих надлежащий уровень защиты национальных судов при осуществлении международных перевозок», – сообщили в министерстве.

Ранее Минтранс подготовил пакет документов для повышения привлекательности национального флага. Государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта.

Ранее президент Владимир Путин создал Морскую коллегию для координации национальной морской политики.