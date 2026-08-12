Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Поляки высказались за депортацию неработающих украинских мужчин
IBRiS: Большинство поляков поддерживают депортацию неработающих украинцев
Более 67% граждан Польши выступают за высылку из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих официального трудоустройства.
Большинство граждан Польши поддерживают идею депортации неработающих украинских мужчин призывного возраста, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
«Предложение PiS о депортации украинских мужчин призывного возраста без официальной работы в Польше получило поддержку 67,2%», – говорится в сообщении IBRiS.
Против такой меры высказались 23,4% участников исследования. Опрос также показал, что уровень поддержки инициативы напрямую зависит от возраста респондентов, передает РИА «Новости».
Среди молодежи от 18 до 29 лет депортацию одобряют 43% опрошенных, тогда как в возрастной группе старше 50 лет этот показатель достигает 80%. Исследование проводилось с 7 по 8 августа на выборке из одной тысячи человек. Ранее депутат Европарламента от польской оппозиции Тобиаш Бохеньский обещал депортировать украинцев призывного возраста в случае прихода его партии к власти. В ответ замглавы МВД Польши Мачей Душчык отметил, что около 95% таких граждан работают в стране легально.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат польского Сейма Анджей Сливка выступил с инициативой создания воинских подразделений из неработающих граждан Украины.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчык назвал идею депортации украинцев призывного возраста бессмысленной.
Глава МВД республики Томаш Семоняк отказался задерживать и отправлять на родину подлежащих мобилизации беженцев.