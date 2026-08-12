При атаке дронов на Кубань погиб восьмилетний ребенок

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ночь на среду ночью Кубань подверглась массированному налету нескольких сотен украинских беспилотников, сообщил Кондратьев в Max.

Под удары попали гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям», – написал глава региона.

Он поручил мэру города оказать всю необходимую помощь семье погибшего мальчика. В Новороссийске также пострадали восемь человек, включая одного ребенка, все они госпитализированы.

Обломки дронов повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. В Темрюкском районе погиб мужчина, на чей двор упали фрагменты беспилотника.

В Анапе и Геленджике повреждены дома, пострадали четыре человека. Власти развернули пункты временного размещения, где сейчас находятся около 90 жителей.

Ранее обломки беспилотников повредили шесть жилых домов в Новороссийске.

В начале августа число жертв атаки дронов в Архипо-Осиповке погибли семь человек.

Весной губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о восьми пострадавших при массированном ударе.