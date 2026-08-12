  • Новость часаПромышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
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    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 07:30 • Новости дня

    При атаке дронов на Кубань погиб восьмилетний ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и мужчина, еще 13 человек получили ранения, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    В ночь на среду ночью Кубань подверглась массированному налету нескольких сотен украинских беспилотников, сообщил Кондратьев в Max.

    Под удары попали гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

    «В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям», – написал глава региона.

    Он поручил мэру города оказать всю необходимую помощь семье погибшего мальчика. В Новороссийске также пострадали восемь человек, включая одного ребенка, все они госпитализированы.

    Обломки дронов повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. В Темрюкском районе погиб мужчина, на чей двор упали фрагменты беспилотника.

    В Анапе и Геленджике повреждены дома, пострадали четыре человека. Власти развернули пункты временного размещения, где сейчас находятся около 90 жителей.

    Ранее обломки беспилотников повредили шесть жилых домов в Новороссийске.

    В начале августа число жертв атаки дронов в Архипо-Осиповке погибли семь человек.

    Весной губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о восьми пострадавших при массированном ударе.

    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

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    14 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, а простая остановка на текущих позициях обесценит исторические победы России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако дипломат подчеркнул невозможность такого сценария без долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    По словам Лаврова, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат, победивших нацизм, указал глава ведомства.

    «Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    При этом Лавров назвал невозможным украинское урегулирование по линии соприкосновения из-за закрепленных в конституции российских границ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    Разведка США спрогнозировала сроки восстановления энергосистемы Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Процесс ремонта крупных энергетических объектов потребует не менее 12 месяцев, тогда как на починку обычных подстанций уйдет около полугода, полагает разведывательное управление министерства обороны США.

    Оценку сроков восстановления энергетической инфраструктуры содержит отчет для американского конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе указано: «По данным разведывательного управления министерства обороны (DIA), Украина может отремонтировать большую часть поврежденных подстанций в течение шести месяцев, а поврежденных электростанций высокой мощности – по меньшей мере за год».

    Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по украинским объектам 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на спецслужбы соседней страны.

    Основными целями атак выступают предприятия оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские энергетики восстановили менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Компания ДТЭК сообщила о выводе из строя критически важной электроподстанции в Одесской области.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

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    14 августа 2026, 06:31 • Новости дня
    Пожар начался в порту Усть-Луга в результате атаки БПЛА
    Пожар начался в порту Усть-Луга в результате атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание в порту Усть-Луга произошло в результате атаки БПЛА, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что из-за полученных повреждений на территории порта Усть-Луга начался пожар. В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией огня, при этом боевая работа военных продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга.

    В воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат.

    Финские власти ввели временные ограничения на движение авиации и судов в восточной части Финского залива.

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    14 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    @ AURELIEN MORISSARD/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах заявили, что потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от десяти до нескольких сотен человек, передает ТАСС.

    Специалисты ссылаются на информацию бывшего помощника заместителя главы американского оборонного ведомства Стивена Брайена. Ранее он заявлял, что в зону боевых действий перебросили порядка 100 военнослужащих из Франции.

    Американский эксперт уточнял, что эти солдаты служили в третьем пехотном полку, который считается одним из ключевых подразделений иностранного легиона. Представитель силовых структур добавил, что Франция остается одной из немногих стран НАТО, открыто отправляющей кадровых военных в зону конфликта.

    Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому гражданину Энтони Микаэлю Санапо за участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

    В мае двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе.

    Директор СВР Сергей Нарышкин в 2024 году сравнил масштаб потерь Парижа с временами войны в Алжире.


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    14 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная общественность не реагирует на проведение в центре Европы церемонии, посвященной одному из основателей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгению Коновальцу.

    «С этими упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», – сказала Захарова в комментарии ТАСС.

    По ее словам, в центре Европы состоялась «нацистская месса», однако западные правозащитные организации и представители либеральной общественности не стали публично осуждать это мероприятие.

    «В центре Европы проходит нацистская месса – вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее стало известно о доставке на Украину останков Коновальца. В конце мая нидерландское издание Binnenlands Bestuur сообщало, что посольство Украины в Нидерландах обратилось в муниципалитет Роттердама с запросом о передаче останков киевским властям для последующего перезахоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины распорядилось перенести останки Евгения Коновальца из Роттердама под Киев.

    Позже специалисты провели эксгумацию праха основателя террористической организации на нидерландском кладбище.

    Между тем, посольство России в Нидерландах жестко осудило потворствование Гааги неонацистским устремлениям киевских властей.

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    14 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия за последние сутки освободила Новониколаевку в Донецкой народной республике (ДНР), всего же за неделю от противника были зачищены восемь населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки также за прошлую неделю освободили Торецкое и Петровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял до 1595 военнослужащих, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 14 станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Васютинское в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделениями группировки «Восток» за прошедшую неделю освобождено Новое Поле в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2405 военнослужащих и 25 бронемашин.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, за неделю нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, танк, 16 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Петровку в ДНР.

    Днем ранее ВС РФ взяли под контроль Водяное в Харьковской области. А до этого они освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.

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    14 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов. К такому выводу приходит норвежское издание Steigan, анализируя последствия атак по портовой инфраструктуре.

    Авторы публикации рассматривают удары не только как воздействие на отдельные военные объекты, но и как часть более масштабной кампании по ограничению возможностей Украины использовать морские пути для снабжения, цитирует РИА «Новости» издание Steigan.

    «Эти атаки – не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения», – говорится в материале. По оценке издания, складывается картина последовательного ограничения украинских транспортных возможностей. В публикации отмечается, что порты на Черном море уже испытывают серьезные ограничения, а российские беспилотники регулярно наносят удары по объектам транспортной инфраструктуры и маршрутам в Одесской области.

    Особое значение Steigan придает Рени и Измаилу, расположенным на Дунае непосредственно у границы с Румынией. Через эти порты проходят важные грузовые маршруты, которые Киев использует после сокращения возможностей для работы портов на Черном море.

    В публикации утверждается, что после атак по черноморской инфраструктуре внимание российских войск сместилось на дунайское направление. Таким образом, под угрозой оказывается один из последних доступных Украине морских каналов для доставки грузов и военной продукции.

    Накануне российское Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по военным объектам в портах Одесской области в ночь на 13 августа. Среди пораженных целей ведомство назвало центр управления ВМС Украины в Рени и пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, российские силы поразили объекты портовой инфраструктуры в Измаиле, которые использовались для разгрузки военной продукции.

    Steigan связывает эти события с более широкой тенденцией усиления давления на украинские транспортные коммуникации. По версии издания, последовательное поражение портовой и логистической инфраструктуры способно в перспективе существенно ограничить возможности Киева получать необходимые грузы морским путем.

    Ранее российские военные уничтожили пункт управления украинского флота в порту Рени.

    Кроме того, ударные беспилотники атаковали железнодорожную станцию порта Измаил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что систематические удары по инфраструктуре Одесской области приблизили полную морскую блокаду Украины.

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    14 августа 2026, 21:11 • Новости дня
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Тернопольской области составили административные протоколы на подростков и их родителей после публикации видео с танцами под русскоязычные треки.

    Инцидент произошел в городе Монастыриска, где три девушки танцевали в центре города под русские композиции, передает РИА «Новости». Нарушительницами оказались ученицы девятого, десятого и одиннадцатого классов.

    «Относительно двух младших участниц происшествия правоохранители составили административные материалы в отношении их родителей. Старшая из девушек, которой исполнилось 16 лет, будет нести ответственность самостоятельно», – отмечается в сообщении местной полиции.

    Ранее пресса уже писала о похожих случаях преследования граждан. В начале августа конфликт из-за песен произошел в Трускавце, а в Дрогобыче двух женщин заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке.

    Борьба с русским языком на Украине активно ведется с 2014 года. В декабре 2023 года парламент страны принял закон о национальных меньшинствах, который еще сильнее ужесточил ограничения на использование русской речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правоохранители Киевской области привлекли к ответственности родителей танцевавших под русскую музыку подростков.

    В начале августа полиция установила личности слушавших русскоязычные песни на пляже в Трускавце туристов.

    Накануне нового учебного года офис языкового омбудсмена Украины запретил взрослым использование русского языка в школьных чатах.

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    14 августа 2026, 20:26 • Новости дня
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    @ IMAGO/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданам Украины посоветовали начать пополнять лицевые счета уже летом из-за ожидаемого традиционного роста потребления энергоресурсов в холодный период.

    Государственная компания «Нафтогаз Украины» попросила потребителей начать формировать финансовый запас для прохождения отопительного сезона, передает ТАСС.

    В заявлении предприятия отмечается острая необходимость заблаговременной подготовки к надвигающимся холодам.

    «Потребление газа зимой традиционно растет, а вместе с ним – и суммы в счетах. Поэтому летние месяцы – прекрасная возможность заблаговременно позаботиться о семейном бюджете», – подчеркнули в компании. Людям посоветовали постепенно вносить средства на лицевые счета для оплаты будущих квитанций.

    Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что предстоящая зима на Украине окажется крайне тяжелой. Бывший премьер-министр Николай Азаров также указал на полную неготовность государства к холодам из-за нехватки топлива.

    К середине года в хранилищах удалось собрать лишь около семи млрд кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 млрд. Запасы угля составляют 2,2 млн тонн, а мощность энергосистемы достигает 12 ГВт, хотя зимой потребуется до 19 ГВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа компания «Нафтогаз» приостановила добычу углеводородов на востоке Украины из-за повреждений инфраструктуры.

    В конце июля Владимир Зеленский назвал подготовку к тяжелой зиме главной причиной смены главы украинского правительства.

    Прошлой осенью гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий призвал жителей страны максимально экономить потребление топлива.

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    14 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России

    Tекст: Вера Басилая

    В июле в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.

    «В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.

    В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.

    Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.

    В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

    В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.

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    14 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Украине предсказали войну криминала из-за разгрома колл-центров

    Эксперт Игнатов: Украине грозит война криминала из-за разгрома колл-центров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ликвидация мошеннических колл-центров на украинской территории может спровоцировать жесткий передел черного рынка и всплеск преступности, заявил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов.

    «Передел любого рынка, любой собственности всегда сопровождался какими-то криминальными событиями. И будет сопровождаться. Мы можем наблюдать всплеск криминальной войны», – заявил Игнатов РИА «Новости».

    Бывший оперативник уверен, что сотрудники закрытых колл-центров в скором времени объединятся в новые группировки, и мошеннические схемы возобновятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовики закрыли почти 100 нелегальных телефонных центров по всей стране.

    Масштабные следственные мероприятия против мошенников прошли в Днепропетровской области.

    Ежемесячная выручка подобных преступных организаций достигает 1 млрд долларов.

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    14 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

    Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

    Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

    «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

    Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

    Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.

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    14 августа 2026, 06:51 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили украинские склады и цех БПЛА у Чернигова

    Tекст: Антон Антонов

    В окрестностях Чернигова группировка российских войск «Север» уничтожила несколько складов украинских беспилотников и цех по их сборке.

    «В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки украинских военнослужащих, мобилизованных с хроническими заболеваниями. Высока вероятность, что большинство из них поступают в учреждениях здравоохранения из одного из основных учебных центров ВСУ – «Десна», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь региона. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Сум, Шостки, Глухова и других населенных пунктов.

    В Сумском районе зафиксировано продвижение «Северян» на 19 участках до 300 метров.

    «Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области. В частности, при поддержке СБУ были увеличены тиражи региональных печатных изданий Ахтырского района, которые развозятся по селам, содержат ложь о «военных преступлениях» ВС РФ и являются при этом единственным источником информации для многих жителей. В дальнейшем с пожилыми людьми проводятся первичные беседы о необходимости «борьбы с российскими войсками» после освобождения населенного пункта Россией», – говорится в сообщении.

    В Харьковской области российские силы расширяют полосу безопасности, нанося удары по позициям ВСУ в районах Харькова, Волчанска и других населенных пунктов.

    На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на семи участках до 400 метров.

    Попытка прорыва украинской нацгвардии между Терновой и Рубежным была пресечена комплексным огневым поражением.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж в учебном центре «Десна» Черниговской области.

    Также неизвестные лица похитили сотни единиц стрелкового оружия из этого учреждения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 августа 2026, 08:53 • Новости дня
    Полячки набросились на украинцев из-за родной речи

    Две жительницы Польши напали на украинцев из-за разговора на родном языке

    Tекст: Мария Иванова

    Услышав чужую речь возле кафе, агрессивные прохожие в Польше спровоцировали конфликт, осыпав отдыхающих оскорблениями и забросав их предметами с летней веранды.

    Инцидент произошел на улице, когда проходившие мимо гражданки возмутились иностранной речью отдыхающих, передает ТАСС. Нарушительницы спокойствия выкрикивали оскорбления, требовали от собеседников убираться на Украину, а затем начали бросаться предметами с летней веранды и плеваться.

    Ситуация с безопасностью приезжих в Польше продолжает ухудшаться. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей. Этот показатель оказался на 30% выше данных за аналогичный период прошлого года.

    Отношения Варшавы и Киева заметно охладились после решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя запрещенной в России экстремистской организации УПА. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, подчеркнув недопустимость героизации националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили приехавшую с Украины школьницу из-за акцента.

    В начале августа в городе Кожухув произошла целая серия нападений на украинских беженцев.

    На фоне подобных инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.

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