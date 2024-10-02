Польша не смогла начать обучение бригады для ВСУ из-за нехватки украинских добровольцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Польша оказалась неспособной собрать достаточное количество добровольцев среди украинцев, проживающих на ее территории, чтобы сформировать бригаду для ВСУ, передает ТАСС.

По словам министра, польская сторона была готова начать обучение уже в начале сентября, однако количество людей, записавшихся в бригаду, оказалось слишком малым. Он подчеркнул, что Польша несет ответственность только за подготовку, а набор добровольцев является задачей украинской стороны. Косиняк-Камыш отметил, что амбиции Украины по созданию целой бригады пока не реализованы.

Сложившаяся ситуация вызывает в польском обществе недовольство. Это может повлиять на восприятие Польши как союзника Украины в ее конфликте с Россией.

Отметим, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из граждан постсоветской республики, проживающих в Евросоюзе, не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку. В то же время на Украине около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации в армию.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждал, что Запад создает коалицию вторжения на Украину, где ключевая роль отводится восточноевропейским республикам.