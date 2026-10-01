Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада
Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.
Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».
«Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.
Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.