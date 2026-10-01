Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин объяснил важность сохранения права вето в Совбезе ООН
Президент Владимир Путин объяснил важность сохранения права вето в Совете Безопасности ООН, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
«У постоянных членов есть право вето… Ведь когда отцы-основатели договорились об этом, они исходили из того, что это право вето, как бы оно ни казалось архаичным, оно не даст возможности перерасти конфликтам в горячую фазу между крупнейшими военными державами», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Российский лидер также подчеркнул, что наличие такого механизма имеет глубокий смысл. По его словам, если одно государство накладывает вето, остальные обязаны подчиниться этому решению.
Кроме того, глава государства добавил, что любые реформы в рамках Организации Объединенных Наций могут быть реализованы исключительно на основе широкого консенсуса между странами-участницами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН.
Ранее президент России выступил с инициативой расширения состава этого органа.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также заявил о необходимости реформирования структур всемирной организации.