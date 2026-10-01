Путин оценил предложения Трампа по Украине

Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

«Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.

Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.

«Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.

Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.