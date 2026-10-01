Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин оценил предложения Трампа по Украине
Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении
Президент Владимир Путин прокомментировал инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, оценив их как «сложные, но в правильном направлении».
Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».
«Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.
Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.
«Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.
Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.