Премьер Словакии Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возрождении нового «железного занавеса» в Европе, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация напоминает времена холодной войны, когда между странами континента существовали глубокие политические и экономические барьеры.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Фицо отметил: «Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес». Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения».

Премьер-министр выразил уверенность, что обе страны способны предпринять шаги для восстановления нормальных связей.

Фицо подчеркнул важность диалога и заявил о готовности работать над улучшением отношений между Словакией и Россией. Он считает, что партнерство и открытость могут противостоять усиливающейся изоляции в Европе.

На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин указал на негативное влияние Евросоюза на двусторонние отношения.

Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.