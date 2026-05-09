День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.0 комментариев
Герой России на трибуне около Путина освобождал ЛНР
Герой России Рыжов на трибуне около Путина освобождал ЛНР
Полковник Леонид Рыжов, удостоенный звания Героя России, находится на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы.
Герой России, полковник Леонид Рыжов, находящийся на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада на Красной площади, принимал участие в освобождении территорий ЛНР, сообщает РИА «Новости». Церемония прошла в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Рыжов участвует в спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделения седьмой отдельной мотострелковой бригады освободили более двадцати населённых пунктов ЛНР, среди которых Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка и другие.
Особое значение имели операции по освобождению городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, причём, как отмечается, удалось сохранить инфраструктуру и жилые дома Лисичанска. За время спецоперации подразделения Рыжова уничтожили более 4,3 тыс. националистов, 21 танк и большое количество военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и иностранные лидеры прибыли на парад Победы в Москве.
Ранее в МО РФ сообщили, что участники спецоперации на Украине пройдут маршем по Красной площади. В прошлом году герои спецоперации также участвовали в параде в Москве.