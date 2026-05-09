Додик подтвердил братские отношения сербов и русских на приеме в Кремле

Додик подтвердил братские отношения сербов и русских на приеме у Путина
Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что на приеме у президента Владимира Путина вновь подтвердили теплые и братские отношения между сербами и русскими, отметив важность исторических связей.
Дружественные и братские отношения между сербским и русским народами были вновь подтверждены на приеме, который президент России Владимир Путин организовал для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы. Об этом в своих социальных сетях заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, отмечает ТАСС.
Политик в соцсетях опубликовал совместное фото с российским лидером и подчеркнул, что такие встречи особенно важны для укрепления отношений между странами и народами. Додик отметил: «На приеме, который устроил президент Российской Федерации Владимир Путин для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы, еще раз были подтверждены дружественные и братские отношения сербского и русского народов».
Он также выразил признательность русскому народу за историческую роль в победе над фашизмом и подтвердил, что Республика Сербская по-прежнему придерживается курса на сотрудничество, взаимное уважение и сохранение традиционных связей.
Ранее глава Республики Сербской Синиша Каран в интервью российским СМИ заявил, что считает спецоперацию России на Украине полностью оправданной для защиты русского населения. Также Каран выразил благодарность за возможность поздравить россиян с Днем Победы и назвал честью присутствие на параде в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каран, Додик и председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич были среди гостей на приеме зарубежных лидеров в Кремле в День Победы.